Gimnasia cerró la fase regular con triunfo y por ahora es líder

Derrotó de local a Argentino de Junín por 89-74 y lleva entonces 24 victorias y 12 derrotas. Ahora deberá esperar para saber en qué posición culmina.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó a Argentino de Junín por 89 a 74 y de ese modo cerró victorioso la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, que por ahora lo tiene en lo más alto.

El partido, que se jugó en un repleto Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Fabio Alaniz y Alejandro Trías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 28-16, 52-39 y 77-48.

De esa manera, el “Verde” terminó una estupenda fase regular con 24 victorias y 12 derrotas, y deberá esperar en qué posición termina, algo que conocerá recién este domingo por la noche.

El dueño de casa se llevó el primer cuarto 28-16, con un buen juego en ataque, fuerte en defensa y con Anyelo Cisneros y Sebastián Carrasco, ambos con 5 tantos, y 4 de Emiliano Toretta para comandar el encuentro.

En la visita, el mejor era Dylan Smith, quien fue autor de 12 de los 16 puntos que anotó el elenco dirigido por Adrián Capelli.

En el segundo cuarto, Gimnasia logró mantener la diferencia, con un gran pasaje de juego del salteño Carlos Rivero con 8 puntos y un par de triples anotados por Mauro Cosolito.

Santiago Bilbao, mientras tanto, con 7 unidades, era de lo mejor en el cuadro de la provincia de Buenos Aires. Gimnasia se fue a los vestuarios arriba por 13 puntos (52-39), porque tenía bien controlado a su rival en defensa, algo que hizo mucho mejor tras el descanso largo.

En este tercer segmento de juego, el partido tuvo que ser detenido ya que en la tribuna alta, una jovencita se desvaneció, por lo que rápidamente tuvieron que socorrerla gente de seguridad, además se lo pudo observar al doctor Oscar Licciardi -el médico de Gimnasia-, y también el preparador físico Juan Ercoreca. Afortunadamente y luego de algunos minutos de espera, la mujer pudo bajar de la escalera de una de las tribunas por sus propios medios, aunque acompañada para que salga afuera y se recomponga. Al momento de que se paró el partido, Gimnasia ganaba 55-42 y el reloj se detuvo a 8’08” para el final del tercer acto.

Tras la reanudación, Gimnasia tuvo su mejor cuarto de juego ya que con un parcial de 25-9 y con un buen pasaje de Martiniano Dato y Kenneth Horton, sacó la mayor diferencia del juego de 29 puntos (77-48), resultado con el que así finalizará el penúltimo cuarto.

En los últimos diez, la visita se vino con todo, llegó a ponerse a 15 (84-69 y 86-71) con el goleo de Martín Trelles, pero no le alcanzó para dar vuelta una historia que prácticamente estaba sentenciada en el tercer cuarto donde el local sacó casi 30 de luz.

Cisneros, Carrasco y Dato fueron los goleadores de Gimnasia con 12 tantos cada uno, mientras que 11 aportó Rivero. Además, Carabalí anotó solo un punto, pero una vez más fue importante en defensa. El ecuatoriano bajó 8 rebotes y metió 5 tapas. Toretta, Chacón y Horton, entre los tres aportaron 27 tantos. Completando los 89, los capitanes Cosolito (6) Federico Grun (5). En el final, sumaron otros minutos de Liga los juveniles Jesús Centeno y Natalio Santacroce, este último con un triplazo apenas entró.

Por el lado de la visita, que jugará por la permanencia, Trelles terminó siendo el goleador del juego con 15 puntos, mientras que 14 y 10 rebotes aportó el pívot Lathaniel Bastian.

De esa manera, Gimnasia que terminó ganando el juego 89-74 cerró la fase regular con 24 triunfos y 12 derrotas y ahora quedará a la espera de su posición final.

Por ahora tiene el 1, pero si Quimsa gana este sábado y Oberá hace lo propio el domingo, entonces habrá que ver cómo queda de cara a los cuartos de final, donde deberá esperar ya que su rival saldrá de la Reclasificación u octavos de final.

La “Fusión” visitará a Independiente de Oliva, mientras que el “Celeste” recibirá a Atenas de Córdoba, que busca evitar el playout. Si Quimsa y Oberá caen en sus respectivos compromisos, entonces el equipo de Pablo Favarel se quedará con el 1 de la fase regular y por primera vez en la historia del club.

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Síntesis

Gimnasia 89 / Argentino 74

Gimnasia (28+24+25+12): Emiliano Toretta 9, Federico Grun 5, Martiniano Dato 12, Anyelo Cisneros 12 y Bryan Carabalí 1 (fi); Marcos Chacón 9, Carlos Rivero 11, Sebastián Carrasco 12, Kenneth Horton 9, Mauro Cosolito 6, Jesús Centeno 0 y Natalio Santacroce 3. DT: Pablo Favarel.

Argentino (16+23+9+26): Jeremías Sandrini 3, Dylan Smith 10, Martino Caporaletti 2, David Shriver 8 y Lathaniel Bastian 14 (fi); Martín Trelles 15, Santiago Bilbao 10, Piero Di Prinzio 7, Dylan Pérez 5, Nicolás Schettino 0 y Francisco Suárez 0. DT: Adrián Capelli.

Parciales: 28-16, 52-39 y 77-48.

Arbitros: Oscar Brítez, Fabio Alaniz y Alejandro Trías,

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia