Ferro e Independiente ganaron y están 1-0

Los de Caballito vencieron a Peñarol 97-91, mientras que los de Oliva superaron en Formosa a La Unión 102-91 en el inicio de la Reclasificación de la Liga Nacional.

En el comienzo de la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet, Ferro Carril Oeste superó 97-91 a Peñarol de Mar del Plata con un Jonatan Torresi descomunal y figura con 30 puntos, 2 rebotes y una asistencia.

Además, el pívot Kevin Hernández, que en la fase regular reforzó a San Lorenzo, colaboró en el triunfo -viniendo desde el banco- con 21 tantos y una tapa.

El comienzo fue como se esperaba: intenso y parejo. Digno juego de playoffs. Con mucho goleo en ambos equipos el primer cuarto terminó siendo para la visita por la mínima 30-29.

En el segundo parcial el goleo bajó, las defensas de los equipos se mantuvieron física y reñida, pero la efectividad no fue la misma. De todos modos, la paridad se sostuvo con una ligera ventaja Verdolaga para el 43-43 final.

En el complemento Ferro se sintió más cómodo. Con un juego colectivo atractivo, como lo mostró durante toda la temporada, pasó en ventaja en el marcador. Peñarol buscó con las individualidades, sobre todo de Al Thornton, y se sostuvo en el partido. Sobre el final, Oeste volvió a demostrar su poderío defensivo, anuló al experimentado pívot Milrayita y se quedó con el encuentro por 97 a 91.

El próximo juego será este domingo en el Héctor Etchart para igualar la serie o dejarla match-point para los capitalinos.

TRIUNFAZO DE OLIVA EN FORMOSA

Por su parte, Independiente de Oliva se quedó con el primer punto de la serie al superar de visitante a La Unión de Formosa por 102-91.

Gran tarea colectiva con 6 jugadores en dos dígitos en el ganador con 18 de Rolando Vallejos, 15 de Patricio Tabárez, 14 de Agustín Cáffaro, 12 de Enzo Filippeti y 11 para Nicolás Marcucci y Felipe Barrionuevo. En el local, 20 de Mariano Marina y 18 de Brandon Beavers y Windi Graterol.

Después de un inicio donde Graterol fue vital en la ofensiva del local para tomar una ventaja de 10 a 5, Independiente pasó 11 a 10 sacando rédito de los rebotes ofensivos y desde allí (más allá de una igualdad en 14) se mantuvo adelante con goleo muy repartido, incluso con aporte de tres de los cuatro que vinieron desde el banco (ya habían sumado los iniciales). El local sufrió en defensa y así el margen llegó a ser de 10 con el 31 a 21 del final del capítulo.

Marina activó a los de Guillermo Narvarte con un 6-0 en la largada del segundo (31 a 26), pero la visita mantenía sus variantes ofensivas y lideraba. Fue mejorando la defensa del local que, incluso pudo correr, para quedar a un triple en 5 minutos de acción (35 a 32). Entre Cáffaro y Fortunato Rolfi (adentro y afuera) Independiente se acercó a los 10 que había sacado (42 a 33), con Tabarez de tres ya tenía 14 (51 a 37) en los 2 minutos finales y completó el cuarto con dominio pleno, tal como ocurrió en el cierre del primero, para ir al descanso con un favorable 54 a 41.

Salió con otra energía La Unión al segundo tiempo, pero no era suficiente contra un rival que seguía muy en foco. Independiente sacó 17 (64 a 47) siempre con amplio repertorio ofensivo y entre esa nueva energía del local y un pasaje positivo de Beavers y Alexis Elsener la ventaja bajó a 10 (69 a 59) a 4,22 minutos del cierre. Claro que los problemas para cuidar el aro propio no tenían solución en el local y así en una ráfaga otra vez la visita se iba (77 a 61).

Cuarto final para ver si asomaba otro partido, al menos para La U, pero no pasó. Empujó siempre, pero Independiente sostuvo su ventaja, como en todo el juego, con dos o tres vías de gol a mano. A 12 (87 a 75) a falta de 6 minutos se puso el local, a 11 (89 a 78) con 5 y con 3 minutos, lograba bajar el doble dígito (91 a 83) por primera vez desde el final del primer cuarto. Con 2 minutos de partido la visita ganaba 94 a 85 y a La Unión ya no alcanzó con el ímpetu, como en toda la noche.

La Reclasificación continuará a partir de las 20:30 con el partido que en Templo del Rock entre Obras Basket e Instituto de Córdoba.

Los árbitros del partido serán Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Danilo Molina.

Foto: Prensa Ferro