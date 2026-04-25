Clínicas de Chubut cortan la atención al PAMI

El gobierno les aumentó 16% en 18 meses. Pasa lo mismo con sanatorios de La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Las principales clínicas de Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén solo atenderán emergencias de PAMI. El gobierno no aumenta los aranceles desde diciembre y en 2025 solo incrementaron el 16%.

Si bien urgencias y emergencias son una parte importante de la atención a adultos mayores, las clínicas suspenderán la semana próxima las prácticas ambulatorias como prestaciones de diagnóstico por imágenes, cardiología, consultas de especialistas y endoscopías.

Los gerentes de las instituciones siguen hablando con Esteban Leguizamo, pero el titular de PAMI no logra resolver el problema del atraso en el precio de los aranceles que paga la obra social por las prácticas.

Leguizamo se queja porque Luis Caputo pisa los aportes que el gobierno hace a PAMI. La cuestión también le pega a Carlos Guberman, el secretario de Hacienda. En los últimos días aparecieron carteles en el centro reclamando que el funcionario deje de ajustar a los discapacitados y a los jubilados.

Hay quienes adjudican la pegatina al propio ministro de Salud, Mario Lugones, que tiene su teléfono estallado de reclamos de prestadores.

Los giros de Caputo no es el único problema para la obra social de los adultos mayores: los ingresos genuinos que tiene PAMI están cayendo por la crisis económica.

La recesión provocó que hubiera morosidad en los aportes de las empresas y también una disminución de los pagos.

Días atrás suspendieron las cirugías programadas y la semana próxima será el turno de las prácticas ambulatorias. Reclaman que los aumentos de aranceles quedaron casi 70% por debajo de la inflación.

"Hasta ahora las clínicas y sanatorios financiábamos ese déficit con falta de mantenimiento, atraso en el recambio de equipos, retraso en los sueldos y con atraso impositivo, que es una espada de Damocles porque ARCA puede ejecutarlos en cualquier momento", explicaron desde una de las 30 instituciones que anunciaron la medida.

"No hay una política ni un criterio de ajuste de las prácticas. Antes acompañaban la inflación o la paritaria de Sanidad. Ahora no hay ningún criterio", se lamentaron.