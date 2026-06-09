Investigan una denuncia por presunto abuso a una adolescente en San Cayetano

La presentación fue realizada por la madre de una menor de 16 años y apunta a un comerciante de avenida Polonia. Tras la difusión de un video en redes sociales, también se radicó una denuncia por amenazas. La Policía trabaja en la recolección de pruebas y reforzó la seguridad en la zona.

La Policía investiga una denuncia por un presunto caso de abuso sexual simple que habría tenido como víctima a una adolescente de 16 años en un comercio ubicado sobre avenida Polonia, en el barrio San Cayetano. El hecho tomó estado público luego de que se viralizara un video en el que la madre de la joven increpa al propietario del local.

Según informó el jefe de la Seccional Sexta, Bruno Germillac, a Crónica, la denuncia fue recepcionada el lunes alrededor de las 16:10. De acuerdo con el relato de la madre, el episodio denunciado habría ocurrido el día anterior, cerca de las 22, cuando la adolescente concurrió al comercio.

A partir de la presentación, tanto la denunciante como la menor fueron derivadas a la Comisaría de la Mujer para la intervención correspondiente y la apertura de las actuaciones judiciales.

En paralelo, la difusión del video en redes sociales derivó en una segunda denuncia. En este caso, fue radicada por los propietarios del comercio y está vinculada a presuntas amenazas surgidas durante la confrontación registrada públicamente.

Germillac indicó que ambas actuaciones se encuentran en etapa de investigación y que el trabajo policial incluye el relevamiento de cámaras de seguridad y la recopilación de otros elementos probatorios. Una vez completadas las diligencias, la documentación será remitida al Ministerio Público Fiscal.

Ante la repercusión del caso y los comentarios generados tras la viralización de las imágenes, la Policía dispuso un refuerzo preventivo en las inmediaciones del comercio para evitar nuevos incidentes y contener posibles situaciones de violencia.

Por último, el jefe policial señaló que hasta el momento la dependencia no tiene conocimiento de otras denuncias vinculadas al comerciante involucrado.