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Vuelve el programa "Encuentro en la Biblioteca" con una entrevista abierta

La propuesta de la Secretaría de Cultura tendrá lugar el próximo viernes, a partir de las 19 en la biblioteca municipal.

En esta ocasión, la invitada especial será Cristina Barile, profesora de Historia, especialista en Ciencias Sociales y en Duelo, docente e investigadora de la UNPSJB, y presidenta de la Red Académica de Estudios sobre Muerte, Cementerios y Ciencias Sociales.

Además de su labor académica y de sus libros, la entrevista abarcará su apasionada faceta como crítica de cine y escritora de ficción, recorriendo su reciente libro de cuentos “La Utilidad del Error” (2025).

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, señaló que “este espacio de debate y encuentro cultural que ponemos en marcha para seguir fortaleciendo el acceso a la palabra y el pensamiento crítico en nuestra comunidad es parte de un programa que genera acciones a fin de promover la cultura de forma libre y gratuita hacia todos los comodorenses”.

“De esta manera, buscamos reunir a escritores y lectores, fomentando un intercambio enriquecedor donde se compartan nuevas experiencias, incentivando la lectura, tanto como fuente de entretenimiento como de conocimientos”, puntualizó la funcionaria.

La entrevista a Barile será realizada por el periodista Saúl Gherscovici.

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