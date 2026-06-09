La propuesta de la Secretaría de Cultura tendrá lugar el próximo viernes, a partir de las 19 en la biblioteca municipal.

Vuelve el programa "Encuentro en la Biblioteca" con una entrevista abierta

En esta ocasión, la invitada especial será Cristina Barile, profesora de Historia, especialista en Ciencias Sociales y en Duelo, docente e investigadora de la UNPSJB, y presidenta de la Red Académica de Estudios sobre Muerte, Cementerios y Ciencias Sociales.

Además de su labor académica y de sus libros, la entrevista abarcará su apasionada faceta como crítica de cine y escritora de ficción, recorriendo su reciente libro de cuentos “La Utilidad del Error” (2025).

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, señaló que “este espacio de debate y encuentro cultural que ponemos en marcha para seguir fortaleciendo el acceso a la palabra y el pensamiento crítico en nuestra comunidad es parte de un programa que genera acciones a fin de promover la cultura de forma libre y gratuita hacia todos los comodorenses”.

“De esta manera, buscamos reunir a escritores y lectores, fomentando un intercambio enriquecedor donde se compartan nuevas experiencias, incentivando la lectura, tanto como fuente de entretenimiento como de conocimientos”, puntualizó la funcionaria.

La entrevista a Barile será realizada por el periodista Saúl Gherscovici.