Servite Kike vuelve al escenario con la misma esencia y nuevas canciones en camino

La banda de ska punk se presentará el 12 de junio en Groove Cervecería tras casi tres años sin shows. Con su formación histórica y el regreso de Federico Pedro en guitarra, el grupo apuesta a reencontrarse con su público mientras trabaja en nuevo material.

Después de casi tres años sin tocar en vivo, Servite Kike volverá a presentarse en Comodoro Rivadavia con un show que buscará recuperar el espíritu de sus primeros tiempos. La cita será el 12 de junio en Groove Cervecería, en un recital de capacidad limitada pensado para compartir con amigos y seguidores de larga data.

Según explicaron los “Kikes” a El Patagónico, el público se encontrará con la misma banda que marcó su trayectoria dentro de la escena local. La formación mantiene a Horacio Azocar en la voz, Matías Parisi en bajo, Lucas Santibáñez en teclados, Alejandro Paredes en saxo y guitarra, Walter Cantero en batería y suma nuevamente a Federico Pedro en guitarra, quien ya había formado parte del proyecto años atrás.

“Es la misma banda poderosa de siempre”, resumieron, al destacar que el paso del tiempo solo aportó mayor experiencia y crecimiento individual a cada integrante.

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Al analizar el presente del ska punk y el reggae, consideran que la popularidad de los géneros musicales suele responder a ciclos. Recordó los años en que la banda alcanzó sus mayores convocatorias, con recitales multitudinarios tanto en Comodoro como en otras ciudades, y atribuyó parte de ese fenómeno al momento de auge que atravesaba el ska punk. Desde su mirada, actualmente el protagonismo volvió a ocuparlo el rock and roll, aunque confía en que el género tendrá una nueva oportunidad de crecimiento.

El regreso, sin embargo, nació inicialmente con otro objetivo. Los integrantes se habían reunido para avanzar en composiciones nuevas y comenzar a trabajar sobre maquetas con vistas a futuras grabaciones. En el proceso aparecieron invitaciones para tocar y también el impulso de un público que nunca dejó de preguntar por una vuelta de la banda.

“Queríamos hacer una fiestita con nuestra gente”, señalaron al explicar la decisión de concretar este recital. La propuesta incluirá un recorrido por las canciones más representativas de la etapa anterior del grupo, sin estrenos en esta ocasión.

Respecto de lo que viene, confirmó que existen proyectos de grabación y material nuevo en desarrollo. La intención es continuar componiendo mientras disfrutan de esta nueva etapa con una premisa clara: mantener el vínculo de amistad que los une desde antes de compartir escenarios.

Para los “Kikes”, la identidad de la banda puede resumirse en cuatro conceptos: familia, amistad, fiesta y alegría. Una definición que, según entienden, también se refleja en seguidores que acompañaron al grupo durante años y que hoy comparten esa experiencia con nuevas generaciones.