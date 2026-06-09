La víctima es un conocido abogado de Bahía Blanca. Investigan si el local estaba habilitado.

Entrenaba en un gimnasio, se apoyó sobre una "pared falsa" y murió al caer al vacío

Bahía Blanca se encuentra conmocionada por la muerte de un reconocido abogado ocurrida días atrás como consecuencia de un trágico accidente. Tras entrenarse en un gimnasio, se apoyó contra una “pared falsa” y cayó desde una altura de 3.5 metros.

El hecho ocurrió este sábado. Ese día, Roberto Cafasso, un conocido abogado de Bahía Blanca, se encontraba en el gimnasio Sport Club Bahía, ubicado en la avenida Cabrera al 4.100.

Según informó el medio local La Nueva, Cafasso estaba en el primer piso del local, en la zona de los elípticos, trastabilló y se apoyó contra unos banners publicitarios de lona que simulaban una pared. Sin embargo, detrás de estos carteles no había una estructura y el hombre cayó desde unos 3,5 metros. Murió en el acto.

De acuerdo a la información del medio citado, la autopsia concluyó que el hombre murió por un “traumatismo de cráneo grave, con destrucción de centros nerviosos superiores, por caída de altura”.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, especializada en delitos culposos.

El funcionario solicitó las primeras pericias en el lugar. Se supo que el gimnasio había sido inaugurado en noviembre de 2025 y tenía una habilitación provisoria que había vencido en enero de este año.