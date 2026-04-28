Boca ganó con un triple en el final y está 2-0

El “Xeneize” se impuso ante San Martín 83-81 con un triple agónico de Michael Smith y quedó en ventaja en la serie de Reclasificación de la Liga Nacional. Obras venció a Instituto 95-89 y están 1-1.

En otra noche cargada de emoción, Boca Juniors derrotó de manera ajustada a San Martín de Corrientes por 83-81 en la Bombonerita, por la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet y se puso 2-0.

Cuando el partido parecía escaparse o encaminarse a un cierre incierto, Michael Smith apareció con un triple sobre la bocina -tras pegar en el tablero- para desatar la locura y sellar un triunfo épico.

El máximo anotador del encuentro fue Francisco Cáffaro, con 20 puntos, sosteniendo a Boca durante largos pasajes del juego, mientras que Smith se quedó con la última palabra en el momento decisivo.

En la visita, Víctor Fernández lideró con 19 unidades y fue clave para mantener a su equipo en partido hasta el final. El Xeneize, con carácter y efectividad en los cierres, volvió a golpear y se afianza en la serie por 2-0, informó Prensa Boca Juniors.

OBRAS PUSO LA SERIE 1-1 ANTE INSTITUTO

Por su parte, Obras Basket superó a Instituto de Córdoba por 95 a 89, en El Templo del Rock, y dejó la serie igualada 1-1. Marcos Mata (18 puntos), Federico Zezular (16), Juan Ignacio Brussino (15) y Pedro Barral (14) fueron los máximos anotadores del local.

El encuentro arrancó de ida y vuelta. La visita contó con los aportes de Leandro Vildoza y Gastón Whelan (ambos con cinco tantos). Sin embargo, el dueño de casa concluyó el primer cuarto arriba por 23 a 21, gracias a las anotaciones de Ty Sabin y Jorge Bilbao (cinco cada uno).

El dueño de casa abrió el segundo episodio con una racha de 10 a 2, extendiendo la diferencia a doble dígito (33-23). Zezular (nueve unidades y dos recuperos) y Brussino (siete y dos pases gol) lideraron las ofensivas del Aurinegro. Luego, La Gloria achicó la distancia al término del primer tiempo (42-44), a través de las conversiones de Tomás Monacchi (siete) y Leonel Schattmann (seis).

El conjunto cordobés llegó a pasar al frente en el inicio de la segunda parte, de la mano de Vildoza (17 puntos -3-5 en tiros externos-, seis rebotes y seis asistencias en total) y Vicente Garello (13). No obstante, el Rockero recuperó la ventaja al cierre del tercer capítulo (65-63), debido a la buena rotación de pelota (17 pases gol). Además, Brussino encestó un triple cuando restaban 11 segundos para el desenlace de dicho período.

En el último segmento, el elenco de Guido Fabbris conservó la delantera en el marcador, como producto de los aciertos detrás del arco (12 en total). A su vez, Mata (18 unidades -4-5 desde el perímetro- y cuatro tableros), Zezular (16, siete y tres robos), Brussino (15 -tres-, tres y dos) y Barral (14 -2-2- y tres) encabezaron los avances con el fin de igualar 1 a 1 en la serie. Este jueves será el tercer enfrentamiento a las 21:00 horas, en el Estadio Angel Sandrín, informó por su parte Prensa Obras Basket.