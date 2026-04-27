El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la avenida Francisco Seguí. La propietaria del local denunció que su hermano rompió la vidriera tras una discusión.

Un conflicto entre hermanos derivó en destrozos en un comercio

Un episodio de violencia familiar alteró la actividad comercial en Rada Tilly este lunes por la mañana, cuando un enfrentamiento entre hermanos terminó con daños en un local ubicado sobre la avenida Francisco Seguí.

El hecho se registró minutos después de las 11:00, a partir de un llamado de urgencia realizado por la dueña de “La Nueva Despensa”. Al arribar, el personal policial constató que la vidriera del comercio presentaba importantes daños.

Según relató la denunciante, ambos se encontraban dentro del local cuando se originó una discusión cuyo motivo no fue precisado. En ese contexto, la mujer le pidió a su hermano que se retirara del lugar.

Al salir, el hombre reaccionó con violencia contra la estructura del comercio: cerró la puerta de manera brusca y golpeó el vidrio, provocando su rotura.

Tras el incidente, la propietaria radicó la denuncia correspondiente. La policía labró las actuaciones por daños y se inició la evaluación de los costos de reparación del local afectado.