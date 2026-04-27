Pedro Aznar llevó su proyecto vitivinícola Akasha a Rada Tilly

El legendario músico y sommelier presentó su línea de vinos en la “Vinoteca Musters”, donde compartió una charla sobre su trabajo como hacedor integral y su recorrido de más de 15 años en el mundo del vino.

En el marco de su recorrido por la Patagonia, el músico Pedro Aznar sumó este domingo una parada con eje en su faceta vitivinícola y visitó la “Vinoteca Musters” en Rada Tilly, tras su presentación del sábado 25 de abril en Comodoro Rivadavia y antes de continuar viaje hacia Río Gallegos. Compartió una charla con Andrés Acevedo, creador de la vinoteca, y dio a conocer Akasha, su proyecto enológico, en un encuentro que combinó conversación, intercambio y una mirada profunda sobre el vino como práctica y lenguaje.

Lejos de una incursión ocasional, Aznar construyó en los últimos 15 años un vínculo sostenido con el mundo del vino. Formado como sommelier en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE) y diplomado con el WSET Nivel 3 (Wine & Spirit Education Trust), su rol dentro de Akasha abarca prácticamente todas las instancias del proceso: desde la concepción de cada etiqueta hasta la elaboración, los cortes, el diseño y la comunicación. Esa perspectiva integral fue uno de los ejes de la charla que mantuvo con Acevedo.

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El intercambio giró en torno a la idea del vino como expresión cultural, atravesada por decisiones estéticas y técnicas. Aznar planteó su enfoque como hacedor, involucrado no solo en la identidad del producto sino también en su desarrollo concreto, en un cruce entre sensibilidad artística y conocimiento específico.

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La visita tuvo además un fuerte componente simbólico. Desde la vinoteca le obsequiaron un vino de la casa —“Musters 20 años”— y un libro de fotografía de Daniel Vaquero, en sintonía con otra de las disciplinas que el propio Aznar cultiva. Ambos regalos continuaron viaje con él hacia su próximo destino.

La actividad se completó con un dato particular: fue la primera vez que Aznar recorrió Rada Tilly. A pesar de sus múltiples visitas a Comodoro Rivadavia, el propio artista señaló que nunca había ingresado a la villa balnearia hasta esta oportunidad.