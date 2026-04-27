La víctima, de 34 años, fue hallada en el baño de la vivienda tras denunciar una agresión física y amenazas con un arma blanca.

Agredió y amenazó de muerte a su pareja en Fracción XV

Personal de la Unidad Operativa Zona Sur intervino durante la madrugada de este domingo en un caso de violencia familiar registrado en la Fracción XV del barrio Acceso Sur.

El procedimiento se inició alrededor de las 00:30 horas en un domicilio ubicado sobre calle Código 3517, luego de que efectivos de la Comisaría Quinta alertaran sobre una presunta agresión física en curso.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron la puerta de acceso abierta y escucharon gritos provenientes del interior de la vivienda. Ante la urgencia, ingresaron al inmueble y hallaron a una mujer de 34 años tendida en el suelo del baño.

Según relató la víctima, había sido golpeada y amenazada de muerte por su pareja, un hombre de 36 años, quien se encontraba en el sector del living-comedor al momento de la intervención policial.

En el lugar, los efectivos procedieron al secuestro de un cuchillo de cocina tipo hacha con mango de plástico gris, que habría sido utilizado para intimidar a la mujer. El agresor fue aprehendido de manera inmediata.

De acuerdo al informe policial, el sospechoso presentaba una lesión visible en el labio inferior al momento de ser trasladado a la dependencia policial. En tanto, la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer Zona Sur, donde formalizó la denuncia.

Tomaron intervención en el caso la funcionaria de Fiscalía, Jazmín Abraham, y la oficial judicial, Agustina Huaiquil. Asimismo, se dio aviso al juez penal de turno, Carlos Tedesco, mientras que personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el domicilio.