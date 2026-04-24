Denunciaron a su hermano por violar perimetral y se quiso vengar

El agresor ingresó por la fuerza a una vivienda y golpeó a varios integrantes del grupo familiar, luego de que su hermano fuera denunciado y detenido por desobediencia judicial.

Un violento episodio se registró este jueves por la tarde en el barrio Quirno Costa, donde un hombre fue detenido tras ingresar por la fuerza a una vivienda y agredir a sus ocupantes, en lo que sería una represalia por un conflicto previo.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 19:40 en un domicilio ubicado sobre calle Santa Clara al 1.500. Personal de la Comisaría Seccional Cuarta intervino en el lugar tras un alerta emitido por el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), que ya había aprehendido a un sujeto en medio de una situación de violencia.

Al arribar, los efectivos constataron que el detenido, identificado como P.A.R. (33), había irrumpido de manera violenta en la vivienda de una familia. Una vez dentro, comenzó a agredir físicamente a los presentes, provocando lesiones a la denunciante, A.J.R. (40), y a otros integrantes del grupo familiar.

Según la reconstrucción del hecho, el ataque se habría desencadenado como una represalia directa. Minutos antes, en ese mismo domicilio, el hermano del agresor —identificado como O.R. (35)— había sido detenido por personal policial por el delito de desobediencia judicial, tras una denuncia realizada por las víctimas.

Lejos de disuadirse, P.A.R. se dirigió al lugar con intenciones de vengar la situación, lo que derivó en el violento episodio. La rápida intervención del personal motorizado permitió controlar la situación y evitar consecuencias de mayor gravedad.

El hombre quedó detenido y fue imputado por los delitos de violación de domicilio y lesiones. La actuación fue puesta en conocimiento de la funcionaria de fiscalía de turno, Belén Rementería, y de la Oficina Judicial, a cargo de Paula Cabaleiro.

El imputado permaneció alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención.