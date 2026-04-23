Iba en una moto, chocó contra un auto y fue hospitalizada

Sucedió ayer por la tarde en la intersección de Carlos Gardel y Esquel. La conductora de una moto Honda Wave 110 impactó contra el lateral de un Chevrolet Corsa y debió ser asistida de urgencia.

El miércoles a las 19:25 horas, personal de la Comisaría Seccional Tercera intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la zona de las calles Carlos Gardel y Esquel. Los efectivos acudieron al lugar luego de ser alertados por un transeúnte que advirtió sobre el choque.

El siniestro fue protagonizado por un joven de 27 años que conducía un Chevrolet Corsa y una mujer de 32 años que circulaba a bordo de una moto Honda Wave 110. Según la mecánica del hecho reconstruida en el lugar, el vehículo de mayor porte transitaba por la calle El Chubut teniendo paso a su mano derecha, mientras que la moto circulaba por la calle Esquel e impactó de manera lateral contra el auto.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del rodado menor acusó dolor en la zona del cuello y en su pierna derecha. Por este motivo, se solicitó la presencia del servicio de emergencias. Minutos más tarde, arribó una ambulancia a cargo del enfermero Maturano, quien tras examinar a la mujer dispuso su traslado preventivo hacia el centro hospitalario.

Durante el procedimiento de rigor, los efectivos policiales constataron que ambos conductores presentaban la documentación obligatoria para circular en regla. Asimismo, se hizo presente personal de Tránsito; la inspectora Juana Cárcamo le realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor del Chevrolet Corsa, el cual arrojó un resultado negativo.

En la escena trabajaron el oficial subinspector Ezequiel Fernández y personal de Criminalística a cargo del sargento Vázquez. Ante el escenario, la fiscal de turno, Dra. Ovalle, dispuso el secuestro preventivo del vehículo de mayor porte a la espera de poder entrevistar a la mujer lesionada, con el fin de constatar por escrito si deseará instar acciones penales.