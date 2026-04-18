El siniestro ocurrió durante la madrugada y ambos conductores dieron negativo en alcoholemia.

Choque en Yrigoyen y Roca: un conductor sin licencia

Según informaron fuentes policiales, alrededor de la 1 de la madrugada de este sábado se registró un accidente de tránsito en el cruce de las avenidas Yrigoyen y Roca, donde colisionaron dos vehículos.

El hecho fue protagonizado por un Fiat Fastback y un Ford Focus. Al arribar al lugar, el personal policial constató que no se registraban personas lesionadas, aunque ambos rodados presentaban importantes daños materiales.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes, recabando los datos necesarios para la confección del acta de choque.

Asimismo, personal de Tránsito llevó a cabo los test de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos. No obstante, se verificó que el conductor del Fiat Fastback carecía de licencia de conducir al momento del hecho.