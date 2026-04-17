Clausuran supermercado por mercadería vencida

Durante la inspección se detectaron graves irregularidades sanitarias, entre ellas presencia de roedores, mercadería vencida y productos no autorizados para la venta.

Este viernes pasado el mediodía, la Secretaría Municipal de Control Urbano y Operativo, clausuró un supermercado de propietarios chinos, ubicado sobre avenida Alsina, en la zona de La Loma. Fue tras detectarse múltiples irregularidades durante un operativo de inspección de rutina.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez señaló: “los inspectores del área Bromatología, se constituyeron en el lugar y detectaron excremento de roedores en los depósitos posteriores del establecimiento”.

“En segundo orden, -continuó-, se constató la venta de sustancias alimenticias no autorizadas dentro del rubro, particularmente productos vinculados al sector de copetín y una gran cantidad de mercadería vencida expuesta al público”, detalló el funcionario al indicar que “este tipo de controles forman parte de los operativos rutinarios que se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y la salud de la población.