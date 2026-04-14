Se clausuró un geriátrico de Km. 8 por falta de habilitación

La intervención se concretó debido a la falta de habilitación municipal y provincial del lugar. Los 11 residentes se encuentran en buen estado de salud.

Este martes por la mañana, la Secretaría de Control Urbano y Operativo, a cargo de Miguel Gómez, llevó adelante un operativo en el geriátrico que funciona en un edificio, ubicado en el ingreso a Km. 8. Del mismo, participó también la titular de la Dirección General de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Viviana Traversa, y personal de la Secretaría de Salud.

A la clausura, que fue coordinada entre diversas áreas gubernamentales y judiciales con el fin de garantizar el bienestar de las personas mayores por encima de los conflictos contractuales del inmueble, se refirió el secretario Gómez al explicar que “este geriátrico no está habilitado. No obstante, más allá de que hubo un pedido de desalojo de la parte que alquila este edificio, no lo vamos a concretar porque no es nuestra función”, al tiempo que remarcó que “lo que vamos a hacer desde el Municipio y en la órbita de Habilitaciones, es clausurar el lugar porque no reúne los requisitos y no ha tramitado las cuestiones administrativas correspondiente”.

La residencia aloja a 11 adultos mayores y, de acuerdo a la actuación del personal de Salud y de Adultos Mayores, “reúne las condiciones de salubridad pertinente. El estado de salud de los abuelos -acentuó Gómez- es bueno, así que va a quedar clausurada la residencia como comercio en sí, pero sin impedir el acceso a los familiares que ya están notificados de las actuaciones”.

El funcionario resaltó que, en este tipo de inspecciones municipales, se controla la documentación pertinente, el estado edilicio y de los abuelos. En ese sentido, indicó que “lo que resta ahora es darle un tiempo prudencial a los familiares para que ellos resuelvan en 20 días qué es lo que van a hacer con los abuelos”.

Para concluir, el funcionario afirmó que el dueño del geriátrico “estaba en conocimiento desde hace días de que se iba a tomar esta medida, como también la otra parte, los que son propietarios de esta vivienda. Esta medida la veníamos procesando desde hace un tiempo, se tramitó en distintos estrados y se resolvió en el día de la fecha, teniendo en cuenta esta irregularidad de falta de habilitación para la actividad”.