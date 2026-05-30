Fingieron cumpleaños de 15 para esconder fiesta con 30 menores

La Policía intervino durante la madrugada de este sábado luego de recibir una denuncia anónima por una violenta gresca en un quincho de Km 8.

Una fiesta clandestina que se desarrollaba en un quincho ubicado sobre la calle Código 2.383, en el sector de Km. 8 de Comodoro Rivadavia, fue desarticulada durante la madrugada de este sábado tras una intervención policial motivada por una denuncia anónima que alertaba sobre una violenta pelea en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó alrededor de las 3:45, cuando efectivos acudieron al domicilio señalado y observaron la salida masiva de jóvenes que se dispersaron rápidamente en distintas direcciones al advertir la presencia de los uniformados.

Durante el operativo, la Policía demoró preventivamente a dos adolescentes de 15 y 16 años, quienes presentaban signos evidentes de haber consumido alcohol y manifestaron haber sido agredidas físicamente dentro del salón.

En el lugar, la organizadora del evento, una mujer de 34 años, sostuvo que se trataba de una celebración por un cumpleaños de 15. Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes, los efectivos determinaron que se estaba llevando a cabo un evento comercial sin la autorización requerida.

Asimismo, se constató la presencia de aproximadamente 50 personas, de las cuales 30 eran menores de edad.

El procedimiento demandó un importante despliegue policial y fue supervisado por el jefe de la dependencia de Km. 8, con la colaboración de móviles de las comisarías de General Mosconi y Próspero Palazzo.

Finalmente, todos los menores fueron identificados y posteriormente retirados del lugar por sus respectivos padres o tutores.