El accidente ocurrió el jueves por la tarde en el barrio San Cayetano. La víctima sufrió golpes tanto en la espalda como en una muñeca, por lo cual debió ser trasladado al Hospital.

Un hombre cayó desde el techo de su vivienda en el barrio San Cayetano

Un hombre de 47 años debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional tras caer desde el techo de una vivienda en el barrio San Cayetano. El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, cuando el damnificado se encontraba realizando labores en su propiedad.

Según informaron fuentes de la Comisaría Seccional Sexta, los efectivos acudieron al lugar tras ser alertados sobre la presencia de una persona que se encontraba tendida en el suelo.

Al llegar, los uniformados constataron que el hombre estaba consciente. En el lugar, se entrevistaron con un vecino que presenció la secuencia, quien relató que la víctima se encontraba trabajando en el techo de su domicilio cuando, de un momento a otro, cayó al suelo.

Producto del impacto, el accidentado manifestó padecer un fuerte dolor en la zona de la espalda y en su muñeca izquierda. Ante este panorama, se dio rápida intervención al personal médico, que se hizo presente en el lugar para brindar las primeras asistencias, según el Comodorense.

Finalmente, los profesionales de la salud determinaron el traslado del paciente en ambulancia hacia las instalaciones del Hospital Regional, con el objetivo de que reciba la atención médica correspondiente y se evalúe la gravedad de las lesiones.