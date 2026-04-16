El insólito episodio tiene como protagonista a una adolescente de 15 años que, asustada ante la situación, decidió mentir junto a su novio. Ocurrió en la localidad de Quilmes.

Dio a luz con ayuda de ChatGPT y luego dijo haber encontrado a la beba en la calle

Un caso que pone bajo la lupa la realidad del embarazo adolescente sacudió a la localidad de Quilmes este fin de semana. Una joven de 15 años dio a luz asistida únicamente por su novio de 16, quien -ante el miedo y la incertidumbre- recurrieron a la inteligencia artificial para obtener indicaciones médicas en tiempo real.

Tras el nacimiento con ayuda de Chat GPT, el temor a las consecuencias los llevó a simular un abandono. El padre trasladó a la beba al Hospital Dr. Isidoro G. Iriarte, asegurando que la había hallado al costado de las vías del tren y que la había sacado de ese lugar con ayuda de un transeúnte.

La intervención policial y médica permitió descubrir que el "héroe" del relato era, en realidad, el progenitor que intentaba ocultar el nacimiento ocurrido horas antes.

Tras el ingreso de la recién nacida al sector de Neonatología, donde permanece bajo estricta observación médica, el caso tomó un rumbo imprevisto. La diputada provincial Mayra Mendoza se hizo presente en el nosocomio para supervisar el operativo de asistencia, sin imaginar que la verdad emergería apenas unas horas después.

El misterio se resolvió cuando la joven de 15 años se presentó voluntariamente en el hospital. Ante un equipo interdisciplinario, la adolescente confesó ser la madre de la beba y reveló el trasfondo del engaño: junto a su pareja, orquestaron el falso hallazgo en las vías del tren como una medida extrema para ocultar el embarazo ante el temor a la reacción de su entorno familiar.

Lo cierto es que la adolescente comenzó el trabajo de parto el jueves por la noche y, en la soledad de su baño, dio a luz guiada únicamente por instrucciones del famoso Chat GPT. Sin adultos presentes, el nacimiento se produjo con la única asistencia de la inteligencia artificial.

Posteriormente, su pareja de 16 años asumió el rol de trasladar a la recién nacida hasta la estación de tren de Ezpeleta. Allí, montó el engaño: abordó a un transeúnte asegurando haber hallado a la pequeña al costado de las vías para forzar la intervención policial. Afortunadamente, pese a la precariedad del parto, el último parte médico indica que tanto la madre como la beba se encuentran en perfecto estado de salud y bajo estricto seguimiento profesional.