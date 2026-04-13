Propofol: Los elementos que complican a "Tati" Leclercq

Chantal “Tati” Leclercq fue imputada por administración fraudulenta y robo de anestésicos, mientras su nombre aparece en la investigación por la muerte de Alejandro Zalazar. Hallazgos en su edificio, allanamientos y registros telefónicos la ubican en el centro del caso.

El fallecimiento de Alejandro Zalazar, anestesista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, derivó semanas atrás en un escándalo que expuso el circuito irregular de drogas hospitalarias como el propofol. En ese contexto, la residente Chantal “Tati” Leclercq quedó comprometida judicialmente: fue imputada por administración fraudulenta y por la sustracción de anestésicos del Hospital Rivadavia.

Uno de los episodios que sumó sospechas ocurrió en mayo del año pasado, en un edificio de la avenida Santa Fe al 5300. En el lavadero del inmueble, vecinos encontraron dos agujas hipodérmicas en distintos días. El primero de los hallazgos fue el 22 de mayo, cuando un residente advirtió en un mensaje: “Revisen los bolsillos de su ropa antes de mandarla a las lavadoras y secadoras. Me encontré con todo esto en el filtro de una de las secadoras”. Dos días más tarde, otra persona reportó una situación similar y alertó sobre el riesgo. En ninguno de los casos Leclercq se pronunció.

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La investigación por la muerte de Zalazar también derivó en procedimientos recientes. La semana pasada se realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados a la joven: una propiedad en el country Santa Bárbara y el departamento de avenida Santa Fe. Según fuentes del caso, se incautaron un celular y una tablet, aunque no se encontraron ampollas de propofol ni fentanilo.

Si bien Leclercq no está imputada por la muerte del anestesista, su situación se ve comprometida por distintos indicios. El último llamado registrado en el teléfono de la víctima corresponde a su número. Además, la hermana de Zalazar la acusó de haber manipulado el celular.

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A esto se suman registros de cámaras de seguridad del edificio del médico, donde se observa el ingreso de Leclercq junto a Delfina Lanusse —también imputada por administración fraudulenta en la investigación sobre la sustracción y presunto consumo de anestésicos— y otras dos mujeres no identificadas. En las imágenes, Lanusse se retira con una tablet que no tenía al ingresar.

En medio de la exposición mediática, el entorno de Leclercq salió a respaldarla. “Los medios y las redes la están destrozando”, afirmaron en diálogo con SMNoticias. Y agregaron: “Está envuelta en este problema y está superada. Es muy joven y no está preparada”.