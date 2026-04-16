LU4: familias evacuadas volverán a sus casas

Será en los próximos meses, anticipó el gobernador Torres tras recorrer la obra de reconstrucción de un importante sector del complejo habitacional.

La pesadilla que viven media docena de familias desde febrero de 2024 parece estar llegando a su fin. Este jueves, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recorrió la obra integral que la Provincia ejecuta en el barrio LU4, donde una serie de fallas estructurales obligó hace más de dos años a la evacuación de seis familias.

La intervención se concentra en la reconstrucción de las viviendas de la Escalera 8, un punto clave para la circulación dentro del complejo habitacional de 162 hogares, construido a comienzos de la década de 1980.

Los trabajos permitirán recuperar las seis viviendas más afectadas, cuyos ocupantes debieron abandonar sus hogares por motivos de seguridad, tras detectarse fisuras en placas y muros de hormigón, desplazamientos y desprendimientos.

Al respecto, Torres señaló que “lo importante es que la obra ya comenzó y que, en pocos meses, los vecinos van a volver a sus casas”.

En esa línea, destacó que “desde la Provincia estamos acompañando a los damnificados para que puedan rehacer su vida, sobre todo en los casos en los que no solo perdieron sus viviendas, sino también todo lo que tenían adentro”.

Asimismo, y acompañado por el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; diputados provinciales y concejales, el mandatario chubutense anticipó que “se va a realizar un relevamiento integral en todo el sector, incluyendo las zonas húmedas, para prevenir que vuelva a ocurrir una situación similar”, y agregó que “la mejor auditoría es la de los propios vecinos, que cada semana nos informan sobre el avance de los trabajos”.

“La obra tiene un plazo estimado de 120 días, pero algunas de las familias van a poder regresar antes a sus viviendas”, indicó.