Una serie de amenazas de tiroteos en instituciones educativas encendió la alarma en distintas provincias de Argentina y obligó a activar protocolos de seguridad en las últimas horas.

Alerta en escuelas de todo el país por amenazas de tiroteos

Los casos se registraron en Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego, donde aparecieron mensajes similares en paredes de escuelas que advertían sobre posibles ataques.

Mensajes repetidos y preocupación creciente

Según se informó, las pintadas contenían frases como: “Mañana 15/4 tiroteo, no vengan”, detectadas en ciudades como Córdoba, La Plata, el barrio porteño de Caballito y también en Tucumán.

La reiteración de estos mensajes en distintos puntos del país generó inquietud tanto en autoridades como en la comunidad educativa.

Investigan si se trata de un desafío viral

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, fuentes oficiales señalaron que las amenazas podrían estar vinculadas a un reto viral en redes sociales, una práctica que ya se ha registrado en otros contextos.

De todos modos, se mantienen los operativos preventivos y el monitoreo activo para descartar cualquier situación de riesgo real.

Protocolos activados y medidas de prevención

Frente a este escenario, en distintas jurisdicciones se llevaron adelante:

Reuniones con directivos y familias

Refuerzo de controles en establecimientos

Activación de protocolos de actuación ante amenazas

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto para fortalecer las medidas de prevención, control y sanción ante este tipo de situaciones.

El antecedente que preocupa

Las autoridades buscan evitar que se repitan hechos graves como el ocurrido en Santa Fe, donde un adolescente asesinó a un compañero dentro de un colegio, un caso que sigue presente en la memoria reciente.

Además, se investiga la posible influencia de comunidades digitales que consumen contenido vinculado a hechos violentos en escuelas, lo que podría estar incidiendo en la replicación de estas amenazas.

Mientras continúa la investigación, el foco está puesto en prevenir y contener, en un contexto que mantiene en alerta a toda la comunidad educativa.