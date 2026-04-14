Liberaron al futbolista que gritó "bomba" en un avión

El incidente ocurrió en un vuelo que debía partir desde Jujuy hacia la Ciudad de Buenos Aires. Quedó imputado por “intimidación pública”.

Emiliano Endrizzi, el futbolista de Gimnasia de Jujuy que había sido detenido por haber gritado la palabra “bomba” dentro de un avión, fue liberado este lunes. De todos modos, quedó imputado por el delito de “intimidación pública”.

El fiscal federal Sebastián Jure imputó a Endrizzi por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación. El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, dispuso su libertad provisoria, pero con restricciones: el futbolista deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.

El fiscal pidió la prisión preventiva del jugador, argumentando la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, ya que Endrizzi no nació en Jujuy y su domicilio es alquilado. Además, el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy anunció que evalúa rescindir su contrato.

Por su parte, la defensa, a cargo del abogado Sebastián Alsina, sostuvo que todo se trató de un “comentario desafortunado” en medio de una charla informal. Asimismo, presentó documentación para acreditar el arraigo del jugador, como constancias escolares de sus hijos y su residencia en Jujuy desde hace tres años.

El juez, si bien reconoció la gravedad del episodio, optó por una solución intermedia y le otorgó la libertad con restricciones. Sin embargo, advirtió sobre la repetición de este tipo de hechos y el enorme gasto de recursos estatales que generan. “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, remarcó el magistrado.