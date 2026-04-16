Mariela Altamirano fue trasladada a Trelew

La madre biológica de Angel López está imputada por homicidio agravado por el vínculo. Ahora cumple prisión en el Instituto Penitenciario Provincial.

Mariela Altamirano, la mujer imputada por la muerte de su hijo de 4 años, fue trasladada( por orden del juez Alejandro Soñis), desde la comisaría de Rada Tilly al pabellón femenino del IPP (Instituto Penitenciario Provincial), ubicado en Trelew, para que cumpla la condena que se dispuso en la audiencia de control de detención, donde se ordenó 6 meses de prisión preventiva tanto para ella como para su pareja, Michel González, quien sigue preso en esta ciudad.

La información, fue confirmada a Jornada por el Jefe de la Penitenciaría de Chubut, Gabriel Araujo.

Respecto de las causas del traslado de Altamirano, se informó que se debió a la “falta de cupo” para mujeres detenidas en Comodoro Rivadavia.

Por otro lado, González también fue reubicado. Salió de la comisaría Mosconi hacia la Alcaidía Policial, siendo alojado en una celda individual. Tanto en su caso, como en el de su pareja, se temen eventuales represalias de otros detenidos, teniendo en cuenta el delito que se les imputa.

Según se informó, los cambios se realizaron, incluso, a pedido de la Defensa Pública mientras la causa por el trágico hecho ocurrido el 5 de abril sigue sumando elementos.