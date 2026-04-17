En escuelas de Trelew prohibieron el ingreso con mochilas

Los alumnos de la Escuela N° 792 y N° 712 de Trelew este viernes debieron concurrir con sus útiles en mano o en bolsas transparentes.

Trelew no quedó ajeno a un reto nacional que circula a través de Tik Tok y que consiste en amenazar a compañeros a través de diferentes canales de comunicación. Puede ser por WhatsApp o a través de mensajes en los baños. Así como en la Escuela 714, en la Escuela Secundaria N° 712 , N° 748 (exENET) y N ° 792 también dejaron mensajes amenazantes en los baños.

Los mensajes fueron descubiertos este jueves por la tarde, por lo que los directivos tomaron la medida de solicitarle a los alumnos y familias a través de Facebook que este viernes concurrieran con sus útiles en mano o en bolsas de nylon transparentes para agilizar el ingreso a la institución y no suspender las clases.

Además, al menos en estas instituciones, hubo presencia policial en el ingreso y egreso de los alumnos. La directora de la Escuela 792, Florentina Curiqueo, dijo a Jornada que se trabajó articuladamente con la Comisaría Segunda para prevenir el ingreso a la institución por la mañana, además de solicitarles a los estudiantes que concurrieran con útiles en mano.

"No fuimos ajenos a este reto, encontramos un grafiti en el baño de varones y activamos un portocolo por la vía jurisdiccional ante situaciones complejas", señaló.

Pidieron, además, que las familias hablen con los alumnos por la gravedad de la situación.