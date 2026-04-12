Los habilitaron para vender comida árabe, pero tenían una fiesta

El hecho ocurrió en barrio Mosconi y los inspectores intervinieron durante la madrugada tras la denuncia de un vecino.

Durante la madrugada de este domingo, personal de la Comisaría Distrito General Mosconi intervino en un local comercial ubicado en la zona de Kilómetro 3, tras recibir denuncias por ruidos molestos.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 02:40 horas en un establecimiento situado sobre calle Francisco de Viedma al 51. La actuación policial se originó a partir de la presentación de un vecino en la guardia de la dependencia, quien manifestó su malestar por el alto volumen de la música proveniente de un comercio de comida árabe.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una gran cantidad de personas y una banda local que se encontraba tocando música en vivo al aire libre, generando ruidos que afectaban a los residentes de viviendas cercanas.

Al solicitar la documentación correspondiente, se verificó que el local no contaba con habilitación para la realización de espectáculos públicos. Ante esta situación, se dio intervención a la Secretaría de Control Urbano y Operativo.

Posteriormente, personal del área de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad, encabezado por el inspector Rodrigo Vera, procedió a labrar el acta de infracción por desarrollar una actividad no autorizada dentro del rubro habilitado.

El operativo concluyó con el desalojo del lugar y el retiro de los asistentes. No se registraron incidentes ni otras novedades durante la intervención.