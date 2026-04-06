Detienen a Carlos Misael en barrio Quirno Costa

El procedimiento fue realizado durante la madrugada por personal policial que patrullaba la zona.

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta detuvo a un hombre que registraba un pedido de captura vigente, durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en la madrugada de este lunes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de la 1:45 horas, sobre la avenida 10 de Noviembre, entre las calles Doctor Federicci y San Francisco de Asís, en el barrio Quirno Costa. Allí, efectivos policiales identificaron a un sujeto y, al verificar sus datos en el sistema, constataron que pesaba sobre él una orden de captura vigente.

La medida judicial había sido dispuesta por el juez Alejandro Soñis. Tras la confirmación, el hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a la dependencia policial.

El detenido, identificado como Carlos Misael N. A., permanecería alojado en la comisaría hasta la realización de la audiencia de control de detención.