Denuncian uso fraudulento de sello y firma de una médica

La hija de la profesional sostiene que la maniobra se habría extendido en el Hospital Regional durante más de diez años e incluso después de su fallecimiento.

María Virginia Valderrey denunció formalmente el uso fraudulento del sello profesional y la firma de su madre, la médica Susana Celia Di Sarli, en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Según indicó, la maniobra se habría sostenido durante al menos una década, comprometiendo la integridad de los registros del sistema de salud pública.

De acuerdo a la presentación, la firma de la profesional habría sido falsificada para subsanar irregularidades en la facturación del nosocomio hacia distintas obras sociales. Estas prácticas, afirmó, se habrían realizado incluso en períodos en los que la médica no estaba en funciones e, incluso, tras su fallecimiento.

En declaraciones al dirio Crónica, Valderrey también advirtió que el uso indebido del sello habría incluido la autorización de pedidos médicos y la realización de hisopados sin el consentimiento ni la presencia de la titular. “Mi mamá, meses antes de fallecer, se enteró de que estaban utilizando su sello, falsificando su firma y su letra para distintos fines”, expresó.

En ese contexto, cuestionó la falta de actuaciones administrativas dentro del hospital, pese a que —según señaló— existieron alertas previas. Asimismo, indicó que la causa judicial atravesó intentos de archivo bajo el argumento de la imposibilidad de realizar pericias caligráficas sobre una persona fallecida. No obstante, la familia asegura contar con documentación suficiente para efectuar los cotejos técnicos correspondientes.

La denunciante afirmó además que fue notificada en agosto de 2025 sobre el archivo de la causa y la convocatoria a una audiencia, pero denunció irregularidades en el proceso. “El juez (Martín) Cosmaro pidió que se investigue nuevamente, pero en los seis meses posteriores no tuve ningún tipo de comunicación de la Justicia ni de la fiscalía para aportar pruebas o declarar”, sostuvo.

Por otra parte, desde la División Recuperación de Prestaciones Realizadas del hospital se emitió un documento en el que se reconoce el uso del sello en un marco de informalidad. Según ese informe, la práctica se habría implementado para agilizar el sistema de cobros ante falencias administrativas. “Tengo un reconocimiento donde admiten que no existe ninguna autorización formal por parte de mi madre para manejarse de esta manera”, aseguró Valderrey.

Finalmente, la familia de la médica advirtió sobre un posible encubrimiento institucional y exigió que se determinen las responsabilidades correspondientes. “No comprendo por qué, cuando mi mamá denunció ante la dirección del hospital, no se investigó lo sucedido. Mi reclamo no es solo por ella, sino también por una posible estafa a las obras sociales. Quiero saber qué más se hizo con su sello”, concluyó.