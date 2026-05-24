Quién es la mujer que enamoró a Mostaza Merlo a los 76 años

Reinaldo “Mostaza” Merlo, que durante años cultivó la imagen de hombre solitario, tendría desde hace tiempo un vínculo amoroso con María Elena Terzaghi, una arquitecta de 52 años que no pertenece al mundo mediático.

El dato fue revelado por Fernanda Iglesias en Puro Show, donde primero lo presentó como una historia difícil de imaginar. “Este romance es inesperado porque es alguien que nunca te hubieses imaginado que tenía novia. El famoso es él, ella no es famosa, pero es muy linda, es profesional. Hay mucha gente que a él lo ama, es ídolo y deportista”, lanzó la periodista.

La confirmación llegó después de varias pistas que terminaron de ubicar al exfutbolista en el centro del relato. “Él ayer cumplió 76 años, no le va a gustar que yo cuente esto, no va a estar contento. Hace cuatro años que están juntos, y va a los lugares donde yo voy también a comer. Él es Reinaldo “Mostaza” Merlo y ella se llama María Elena Terzaghi, es arquitecta y da clases en la UBA, tiene 52 años, es divina y está robando Mostaza. Sí. Tenés razón, está mejor que nosotros”, aseguró.

Según contó Iglesias, la relación no sería reciente ni casual. La periodista explicó que llegó al dato por una escena cotidiana, lejos de grandes apariciones públicas. “Él siempre se jacta de que no tiene pareja, pero yo le descubrí la novia. Ella vive en Caballito, es vecina mía y la vi en un restaurante un día con él. Y fui a preguntar ahí porque son habitués del lugar. Ella es una mujer correcta, divina, tiene hijos, está separada. Es una profesional y docente en la UBA”, detalló.

Antes de dar el nombre, la panelista había construido el enigma alrededor del perfil del protagonista. “Él es un hombre que no se le ha conocido nada porque siempre ha estado solo. Fue mediocampista, pero es más famoso por haber sido técnico. Tiene muchas cábalas y tiene una frase icónica”, repasó. Luego sumó otro dato sobre la dinámica de la pareja: “Y la siguen muchos famosos, yo entré en su Instagram, la siguen muchos famosos. Viven en casas separadas y él la va a visitar todo el día. Él anda mucho por Caballito”.

Así, Mostaza Merlo quedó asociado a una faceta mucho más íntima que la de sus años de fútbol, cábalas y frases repetidas por los hinchas. Sin exposición conjunta ni necesidad de mostrarse, el vínculo con María Elena Terzaghi habría encontrado su propio ritmo entre visitas, salidas a comer y una discreción que, hasta ahora, había funcionado casi perfecto.