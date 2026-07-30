Por qué se separaron Luck Ra fue y La Joaqui

Tras confirmar su separación, La Joaqui y Luck Ra quedaron en boca de todos. Yanina Latorre reveló qué habría provocado la ruptura.

La confirmación de la separación entre La Joaqui y Luck Ra puso fin a semanas de rumores sobre una posible crisis en la pareja. Luego de que ambos compartieran el mismo comunicado en redes sociales para anunciar el cierre de su historia de amor tras dos años juntos, comenzaron a surgir nuevas versiones.

En ese contexto, Yanina Latorre aseguró tener información sobre lo ocurrido y utilizó sus historias de Instagram para contar la versión que le hicieron llegar. Como suele hacerlo, la conductora publicó una serie de mensajes con fondo negro y letras blancas que rápidamente generaron repercusión entre los usuarios.

En primer lugar, adelantó: "Tengo data fresca de La Joaqui y Luck Ra". A continuación, compartió detalles sobre cómo se habría producido la separación: "La dejó él. 25 años, ella 32. Él en Madrid en su mejor momento. Ella con dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", escribió.

Según la panelista, la cantante estaría atravesando un momento de profundo dolor, ya que había apostado por completo a la relación. En ese sentido, agregó: "Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él", dejando en claro que el vínculo ocupaba un lugar central en la vida de la artista.

Latorre también hizo referencia al reciente viaje que La Joaqui realizó a España para reencontrarse con Luck Ra y sostuvo que allí se habría producido la ruptura definitiva. "Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo, sacarle punta", afirmó, descartando la presencia de una tercera persona en el conflicto.

Más tarde, la conductora contó qué hizo la cantante después de la separación y explicó: "Ella, post separación, se fue a Costa Rica, donde vive su madre, a festejar el cumpleaños de su hija".

Por último, Yanina aseguró que, pese al mensaje conjunto que ambos publicaron para comunicar la noticia de manera cordial, la situación entre ellos sería muy distinta puertas adentro. "Ella está muy dolida, y él ahora está desacatadísimo. Acaban de subir ambos un comunicado, pero privadamente están a los tiros", concluyó.

Así, mientras el comunicado oficial buscó transmitir una despedida en buenos términos, las revelaciones de Latorre aportaron una versión completamente distinta sobre el final del romance entre La Joaqui y Luck Ra, una pareja que durante los últimos dos años fue una de las más seguidas del ambiente artístico.