Clausuraron un supermercado por evasión y falta de higiene

Personal municipal de la Secretaría de Control Urbano y Operativo detectó diversas irregularidades en el comercio situado en avenida Estados Unidos al 300.

El operativo se llevó adelante este viernes y se originó tras detectarse la entrega de carne sin declarar, la cual fue secuestrada. Además, durante el procedimiento se detectó falta de higiene, desorden en los depósitos y dispositivos contra incendios ubicados incorrectamente, entre otras irregularidades.

En ese contexto, el secretario municipal de Control Operativo, Miguel Gómez detalló que, durante la noche del jueves, “un camión que transportaba carne ingresó a nuestra ciudad por el Módulo Norte, declarando que la mercadería sería descargada en Caleta Olivia. Si bien descarga una parte en dicha localidad, regresó a Comodoro Rivadavia en la mañana de este viernes y se dirige al local comercial ubicado en avenida Estados Unidos al 300, con intenciones de descargar nueve medias reses de carne vacuna”.

Gómez explicó que esta acción “representa una clara evasión tributaria, pero, además, el remito estaba consignado a un particular que atiende la carnicería dentro del local, la cual no tiene habilitación comercial individual, aunque el comercio en general tiene habilitado el rubro carnicería. Este particular, en los papeles, no posee ninguna vinculación contractual ni laboral con el propietario del supermercado”.

“Ante esta irregularidad, se decomisa toda la carne y se labra el acta correspondiente. Por otra parte, se detectaron otras irregularidades, como desorden en los depósitos, falta de higiene y ubicación incorrecta de los dispositivos de lucha contra incendios”, agregó.

Gómez expuso que, por estos motivos, “se procedió a la clausura del local, que ya había sido infraccionado tiempo atrás. Si bien las últimas inspecciones habían arrojado resultados positivos, en esta ocasión nos topamos con esta situación que desencadenó este desenlace”.