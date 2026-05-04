Le secuestraron el auto por alcoholemia, insultó a policías y terminó detenido

El conductor de un Volkswagen Gol arrojó 2.03 g/L de alcohol en sangre durante un control vehicular. Tras el secuestro de su auto, comenzó a insultar a los efectivos y fue trasladado a la comisaría.

Fue en la madrugada del domingo, cuando personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) en conjunto con efectivos de la Comisaría Seccional Primera, intervinieron en un control vehicular en el centro de la ciudad que terminó con una persona demorada.

Durante las tareas preventivas, los agentes controlaron un Volkswagen Gol Power de color blanco. Al realizarle el test de alcoholemia al conductor, el resultado arrojó positivo con 2.03 g/L de alcohol en sangre, por lo que se dispuso el secuestro del rodado.

Según fuentes policiales, el procedimiento inicial se desarrolló con normalidad y el infractor firmó el acta correspondiente. Sin embargo, al momento de trasladar el auto a la sede policial, el sujeto, desde la vereda, comenzó a proferir insultos contra el personal interviniente e incitó a reñir a los efectivos en plena vía pública.

Ante esta conducta y la negativa de deponer su actitud, la policía procedió a su inmediata demora para evitar una agresión directa hacia los agentes y prevenir mayores disturbios.

El hombre fue trasladado a la seccional policial por infracción a los artículos 158 y 161 de la Ley XV Nº 27 del Código de Convivencia Ciudadana. Finalmente, se elevaron los informes correspondientes al fiscal contravencional y al Juez de Paz.