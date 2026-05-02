Un mes de prisión preventiva para Vera y Encina

Se trata de los presuntos autores de los asesinatos de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio, perpetrados el 22 de abril cerca del natatorio del barrio Pueyrredón. Ambos detenidos alegaron su inocencia.

Bajo un gran operativo policial de seguridad, se realizó este sábado por la tarde, en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia, la audiencia de control de detención y apertura de la investigación preparatoria en relación al doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio. El fiscal requirió que se declarara legal la detención de ambos coimputados Nadir Vera y Eric Isaac Encina; que se les formalice el delito en su contra y que se les dicte prisión preventiva.

Ambas defensas no se opusieron a la legalidad de la detención concretada el viernes, pero sí a la formalización y al dictado de la preventiva, requiriendo la libertad de sus representados.

En un primer momento el fiscal Julio Puentes, acompañado del funcionario de fiscalía Franco Tavano, se refirió al hecho acontecido el 22 de abril de 2026, cuando siendo las 3:14, según la acusación, Vera y Encina circulaban a bordo de un VW Vento, por calle La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle, del barrio Pueyrredón.

Según Puentes, detuvieron su marcha colocándose a la par de otro vehículo en el que se encontraban Rodrigo Nieves y Agustina Asencio. Entonces, efectuaron trece disparos, impactando en la humanidad de Nieves y Asencio. Nieves falleció en el momento y Asencio minutos después, antes de ser subida a una ambulancia.

Los imputados escaparon apenas concretado el ataque, según la acusación de la Fiscalía.

El acusador público calificó provisoriamente el caso como “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “coautores” para Vera y Encina.

Los representantes de la Fiscalía pidieron, así, que se declarara legal la detención de ambos imputados ya que fue autorizada por un juez penal competente. También pidieron que se dicte su prisión preventiva por seis meses, sobre la base de los elementos de convicción existentes para tenerlos como probables coautores del hecho.

También por la gravedad del mismo y la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento.

El fiscal señaló que existen testigos presentes en el lugar del doble crimen, cámaras de seguridad y secuestros -en 16 allanamientos- de dos armas de fuego.

La Fiscalía argumentó que existe peligro de fuga por las características graves del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento.

“No fue un enfrentamiento armado, fueron ultimados en el auto sin defensa”, enfatizó el fiscal Puentes.

También expuso que existe peligro de entorpecimiento ya que la libertad de los imputados puede influir sobre testigos.

Para concluir, sostuvo que la hipótesis de la fiscalía “es que fueron enviados a matar a Nieves”.

ALEGAN INOCENCIA

El imputado Vera accedió a declarar negando su participación en el hecho. En tanto que su defensa particular, integrada por Mariel Suarez y Julia Bruno, no objetó la legalidad de la detención, pero sI la apertura de la investigación. “Se debe analizar si son las personas correctas y existe el principio de inocencia”, señalaron.

Además, “no queda descripta debidamente la conducta de Vera en la imputación fiscal”, argumentaron.

La defensa solicitó que “se rechace la imputación por imprecisiones del rol que se le atribuye”. Finalmente requirió su libertad o subsidiariamente su arresto domiciliario.

Seguidamente Encina también negó su participación en el hecho. En tanto que su defensa ejercida por María de los Ángeles Garro, acompañada de Luciana Risso, de la Defensa Pública, no objeto la legalidad de la detención, pero si la apertura de investigación ya que “no reúne los recaudos”.

La defensa también se opuso a la prisión preventiva y solicitó su libertad ya que rige el principio de inocencia y no existen peligros procesales.

Finalmente, el juez penal Martín Cosmaro, declaró legal la detención de ambos coimputados, autorizó la apertura de la investigación y dictó la prisión preventiva de ambos coimputados Vera y Encina por el término de un mes, sobre la base de la gravedad del hecho investigado y la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento.