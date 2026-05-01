Una serie de allanamientos simultáneos, 16 en total, permitieron detener a los dos presuntos coautores: Erick Encina y Nadir Vera.

Dos detenidos por el doble homicidio del 22 de abril

Se secuestraron armas, municiones y el vehículo utilizado en el ataque. Además, fue detenido un tercer sospechoso, vinculado a otro homicidio.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, llevó adelante en la madrugada de este viernes 1 de mayo un importante operativo coordinado por la División Policial de Investigaciones (D.P.I.) de Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido el 22 de abril en cercanías del natatorio del barrio Roca.

A partir de las 6, se ejecutaron de manera simultánea 16 órdenes de allanamiento y registro domiciliario en distintos sectores de la zona norte y sur de Comodoro Rivadavia, incluyendo los barrios Saavedra, Castelli, Divina Providencia, Pietrobelli, Abel Amaya y Ñaco.

La investigación se inició tras el doble crimen ocurrido alrededor de las 3:15 del 22 de abril, en la esquina de las calles Vuelta de Obligado y La Prensa, donde perdieron la vida Rodrigo Nieves y Agustina Asencio. Las víctimas se encontraban a bordo de un Peugeot 206 cuando fueron interceptadas por otro vehículo, desde el cual se efectuaron al menos 13 disparos.

A partir de intensas tareas investigativas, que incluyeron la toma de testimonios, el análisis de aproximadamente 50 cámaras de seguridad públicas y privadas, y trabajos de inteligencia criminal, se logró identificar a los presuntos coautores del hecho y localizar el vehículo utilizado en el ataque.

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Julio Puentes y el funcionario Tavano, solicitó las medidas judiciales correspondientes, las cuales fueron autorizadas por el juez penal de turno, Martín Cosmaro.

DETENCIONES Y SECUESTRO DE ARMAS

Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de armas de fuego (cortas y largas), un chaleco antibalas, dos sistemas inhibidores (uno detector GPS y otro de comunicaciones), más de 850 municiones de distintos calibres, siete teléfonos celulares, chapas patentes adulteradas y un vehículo Volkswagen Vento, color oscuro, sin dominio colocado, presuntamente utilizado en el hecho.

Asimismo, fueron detenidos los dos presuntos coautores, identificados por fuentes judiciales como Erick Isaac Encina (28) y Nadir Adriel “Ñoqui” Vera (30), quienes permanecen alojados en la Comisaría Tercera a la espera de la audiencia de control de detención.

En el marco del mismo operativo, también se concretó la detención de Thiago Durán (20), quien registraba un pedido de captura vigente por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 5 de octubre de 2025 en una estación de servicio ubicada en avenida Yrigoyen y Pellegrini, donde resultó víctima Ariel Cardozo. El detenido fue alojado en la Comisaría de Mosconi.

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