Un hombre en terapia luego de intentar rescatar a su hermana del fuego

El siniestro ocurrió esta madrugada. La víctima sufrió severas lesiones al intentar rescatar a su hermana, quien logró salir por sus propios medios.

Un grave incendio se registró durante la madrugada de este lunes en el barrio Ceferino Namuncurá, donde una vivienda fue consumida por completo por las llamas y un hombre resultó gravemente herido al intentar rescatar a su hermana.

El hecho fue advertido alrededor de la 1:20 por personal de la Comisaría Cuarta, que realizaba un patrullaje preventivo cuando observó una densa columna de humo. Al arribar al domicilio ubicado sobre calle Gregorio de Laferrere al 3400, los efectivos constataron que el fuego afectaba una precaria vivienda de chapa situada en la parte posterior de un terreno.

Según se informó, el propietario del lugar ingresó a la estructura con la intención de auxiliar a su hermana —una mujer con antecedentes psiquiátricos—, aunque esta ya había logrado salir por sus propios medios antes de su intervención.

Según publica El Comodorense, como consecuencia de la exposición al humo y a las llamas, el hombre sufrió graves lesiones. Tras ser asistido en el lugar por personal médico, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva con compromiso en las vías respiratorias.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, que lograron sofocar el incendio, aunque las llamas llegaron a propagarse hacia una propiedad lindante sobre avenida 10 de Noviembre. Allí, el fuego afectó parte de un taller mecánico, mientras que la vivienda donde se originó el siniestro sufrió pérdidas totales.

Si bien las causas del incendio aún no fueron determinadas, el damnificado manifestó que el foco ígneo podría haber sido originado por su hermana en el contexto de su estado de salud. La mujer fue localizada por la policía en las inmediaciones del predio antes de retirarse del lugar.

La fiscalía de turno, a cargo de Alan Larrué, tomó intervención en el caso y avanza con las actuaciones para establecer las circunstancias en que se produjo el hecho.