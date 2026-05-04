Arranca la semana con viento fuerte y cielo variable en Comodoro

Este lunes 4 de mayo se presenta con condiciones típicas de otoño en Comodoro Rivadavia: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y viento intenso como protagonista.

La mañana comenzará con una temperatura de 11°C y viento fuerte del oeste entre 51 y 59 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h, marcando el tramo más intenso del día.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá estable en cuanto a nubosidad, con una máxima cercana a los 17°C. El viento disminuirá levemente, aunque seguirá presente con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que rondarán los 78 km/h.

Durante la noche, el panorama no mostrará grandes cambios: cielo parcialmente nublado, una temperatura de 12°C y viento sostenido del oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

No se esperan lluvias significativas, pero sí una jornada marcada por el viento, por lo que se recomienda precaución al circular y asegurar objetos sueltos.