Jueves con nubosidad en aumento y posibles lluvias hacia la noche

El pronóstico para este jueves 30 de abril en Comodoro Rivadavia anticipa una jornada que irá de menos a más en cuanto a inestabilidad, con cielo parcialmente nublado por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

Durante las primeras horas del día, el tiempo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 7°C y vientos del oeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Por la tarde, se espera un aumento de la nubosidad, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima cercana a los 15°C. El viento se intensificará, con velocidades de entre 32 y 41 km/h.

Hacia la noche, podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%, una temperatura de 11°C y ráfagas más intensas que podrían llegar hasta los 69 km/h.