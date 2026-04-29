En Rada Tilly también hubo allanamientos por casos de abuso infantil

No hubo detenidos, pero se incautaron computadoras y dispositivos que serán peritados.

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal del Chubut participó este martes del operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, una acción coordinada entre 16 países con el objetivo de combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales.

En la provincia se realizaron tres allanamientos simultáneos en Trelew, Puerto Madryn y Rada Tilly, con la intervención de la fiscal general María Eugenia Domínguez y los funcionarios Joel Brunt, Ricardo Carreño y Hernán Gricman. Como resultado, se secuestraron 13 computadoras y más de 43 dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes técnicos.

Domínguez explicó que se trata de “un operativo a nivel nacional e internacional”, desarrollado de manera coordinada para identificar usuarios vinculados a la distribución de material de abuso sexual infantil. “Se hacen allanamientos en búsqueda de objetivos, que son domicilios o usuarios detectados previamente”, detalló.

La investigación se centra en el uso de redes P2P utilizadas para el intercambio de archivos. “Lo que se busca es material de abuso sexual infantil en formato video o fotografías”, indicó la fiscal, quien remarcó que los domicilios allanados fueron identificados a partir de tareas previas de monitoreo y análisis.

Respecto de los resultados en Chubut, Domínguez confirmó que “en los tres allanamientos se obtuvo secuestro de evidencia digital”, aunque aclaró que no hubo detenidos. “Estamos en una etapa de investigación preliminar y es necesario realizar las pericias informáticas correspondientes para determinar si habrá imputaciones”, sostuvo.

“NO TODOS SON ADULTOS MAYORES”

En relación a las características de los domicilios allanados, la fiscal precisó que “no son todos adultos mayores y lo cierto es que, en este caso, los objetivos no eran personas que vivían solas; por ende, la investigación tiene que ser más objetiva a los fines de poder determinar si hay autoría o no en base a la pericia para poder imputar el hecho a una persona determinada”.

La funcionaria explicó que el operativo se originó a partir de una investigación impulsada por la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, que detectó usuarios en estas redes ilegales y alertó a las jurisdicciones correspondientes. “Nuestra provincia fue señalada con tres objetivos y se trabajó para ubicar esos domicilios”, precisó.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo conjunto entre organismos públicos y privados. “Son delitos que requieren cooperación constante, con proveedores de internet, empresas telefónicas y plataformas digitales. Si no se trabaja en red, es muy difícil avanzar”, afirmó.

A nivel global, el operativo incluyó 270 allanamientos en distintos países, de los cuales 68 se realizaron en Argentina, abarcando 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total, 84 personas fueron detenidas en el mundo por delitos vinculados a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Finalmente, Domínguez subrayó la gravedad de este tipo de delitos: “Estamos hablando de material de explotación, de niños, niñas y adolescentes siendo abusados. Es un tema que requiere compromiso, investigación y trabajo sostenido para poder combatirlo”.