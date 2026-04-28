Joel Vidal continuará detenido por un robo agravado a menores

Fue condenado a más de cinco años de prisión por un asalto ocurrido en 2024 en el barrio San Cayetano. La defensa no se opuso al pedido fiscal.

En una audiencia de control realizada este martes, la Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de Joel Erick Vidal, condenado por un robo agravado ocurrido el 28 de marzo de 2024 en el barrio San Cayetano.

El fiscal Julio Puentes, acompañado por el funcionario de fiscalía Franco Tavano, solicitó que la medida de coerción continúe por el plazo de dos meses o hasta que la sentencia condenatoria quede firme. El planteo se basó en que Vidal ya fue declarado penalmente responsable tras un juicio por jurados por el delito de “robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y con arma blanca”, y posteriormente condenado a cinco años y seis meses de prisión.

Durante la audiencia, la defensora Vanesa Vera recordó que la sentencia fue confirmada en segunda instancia por la Cámara en lo Penal, lo que implicó el doble conforme. Asimismo, indicó que la apelación presentada ante el Superior Tribunal de Justicia fue posteriormente desistida, y no formuló objeciones al pedido del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, el tribunal de control, integrado por los jueces Mariano Nicosia y Lilian Bórquez, resolvió mantener la prisión preventiva de Vidal por el término de dos meses o hasta tanto la condena adquiera firmeza, al no existir controversia entre las partes.

POR QUE LO CONDENARON

El caso juzgado se remonta al 28 de marzo de 2024, alrededor de las 20:40, cuando Vidal, junto a Nicolás Alexis Borchuk y Ramiro Antonio Romero, interceptaron a tres menores en una parada de colectivos ubicada en la intersección de avenida Roca y calle Gustavo Bahamonde, en el barrio San Cayetano.

Según se probó en el juicio, los atacantes amenazaron a las víctimas con un arma blanca y les sustrajeron una tarjeta SUBE y un teléfono celular Motorola E6i, para luego darse a la fuga.

Tras el hecho, las víctimas —acompañadas por el padre de uno de los menores— iniciaron la búsqueda de los agresores, logrando interceptar y retener a Borchuk. En paralelo, personal policial detuvo a Romero en cercanías del lugar, mientras que Vidal logró escapar en ese momento, siendo posteriormente identificado y condenado en el marco de la investigación.