Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus

Ocurrió en un crucero que salió desde Ushuaia. Una de las víctimas falleció a bordo, mientras que otras dos llegaron a ser hospitalizadas en Sudáfrica; “Hay otros cinco casos sospechosos”, dijo la OMS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre tres muertes relacionadas con un brote de hantavirus -contagio que se transmite a través de los roedores-, en un barco de crucero en el Atlántico que partió desde Ushuaia, Tierra del Fuego, el 20 de marzo. En la Argentina rige una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos.

"La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. Hasta el momento, se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó el organismo.

El foco se habría originado a bordo del crucero MV Hondius que partió, de acuerdo con la BBC, el 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia con destino a Cabo Verde el próximo 4 de mayo. Según informó el vocero del Ministerio de Salud sudafricano, Foster Mohale, un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió en el barco y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

Su esposa, de 69 años, también enfermó durante el viaje, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. Fuentes vinculadas al caso indicaron que ambos serían oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal, en tanto, seguiría a bordo del barco.

Otro caso confirmado, un ciudadano británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y se encuentra internado en terapia intensiva. Los otros dos casos activos continúan en el crucero.

Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró: “Estamos siguiendo de cerca los informes sobre un posible brote de hantavirus en el crucero Hondius y estamos preparados para brindar apoyo a los ciudadanos británicos si fuera necesario. Nos mantenemos en contacto con la compañía de cruceros y las autoridades locales”.

POSIBLE EVACUACIÓN

Según fuentes cercanas a la situación, se evalúa el traslado de los dos pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados. De concretarse, el barco podría retomar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Por su parte, la OMS señaló que está “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar las evacuaciones médicas, y destacó “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes”