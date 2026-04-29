El Municipio invita a participar de la 1º Jornada de Actualización en Autismo

La propuesta denominada “Abordaje clínico e intervención temprana” es organizada por la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad e impulsada por la Secretaría de Salud, destinada a profesionales de la salud, educación y público en general, con certificación de asistencia. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de mayo inclusive, mientras que la formación se realizará los días 15 y 16 de mayo.

Ante la gran convocatoria, que superó las 900 personas inscriptas a la Diplomatura Internacional en Autismo, se anunció un ciclo de tres Jornadas de Actualización a cargo del reconocido y especialista en Neurología Infantil, Dr. Víctor Ruggieri; como parte de las políticas públicas que promueve la gestión municipal para jerarquizar la formación profesional, fortalecer el conocimiento local y promover una comunidad más equitativa.

Sobre la iniciativa, el secretario de Salud, Jorge Espíndola expresó que “surgió a partir de la alta demanda registrada en la Diplomatura Internacional, con 919 personas inscriptas, lo que nos llevó a generar nuevas instancias de formación abiertas que permitan ampliar el acceso a estos contenidos”.

Asimismo, el funcionario municipal señaló que “estas jornadas apuntan a seguir fortaleciendo el trabajo interdisciplinario, acercando herramientas concretas tanto a profesionales como a la comunidad, en una temática que requiere cada vez más abordaje y acompañamiento”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Dra. Bárbara Rueter; explicó que “este ciclo está pensado en tres jornadas presenciales, independientes entre sí, lo que permite que cada persona pueda inscribirse según sus intereses y disponibilidad”.

En ese sentido, detalló que “la primera jornada se desarrollará en mayo con la presencia del Dr. Víctor Ruggieri en Comodoro Rivadavia, mientras que la segunda y la tercera se realizarán en los meses de junio y noviembre, respectivamente. En esta instancia se encuentra abierta la inscripción para el primer encuentro, y en las próximas semanas se irán anunciando las fechas y contenidos de las siguientes jornadas”, indicó.

Inscripciones

Los interesados en participar de la 1º Jornada de Actualización “Abordaje clínico e intervención temprana”, podrán realizar la inscripción de manera online hasta el 10 de mayo, completando el formulario que se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/awKgJBE7izVNLjrx6 o en las redes sociales tanto de la Secretaría de Salud como de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.

Cabe mencionar que, entre los contenidos, la propuesta abordará contenidos sobre aspectos clínicos del Trastorno del Espectro Autista, detección temprana, manifestaciones clínicas, regresión autista, condiciones médicas asociadas al autismo; intervención temprana en niños con autismo o riesgo de padecerlo. Además, la Experiencia del modelo ESDM (Modelo Denver), bases Neurobiológicas y su relación neuropsicológica (comprendiendo el autismo) y tratamientos con base científica demostrada.