Hospital Alvear: taller sobre nutrición y diabetes

La actividad se realizará el martes y no requiere inscripción previa. Está destinada a pacientes, familiares y cuidadores.

El martes 28 de abril, a las 10:30, se realizará un nuevo encuentro del Ciclo de Educación Diabetológica en el Auditorio del Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia.

La actividad, con entrada libre y gratuita, busca brindar herramientas prácticas para la comunidad.

Bajo la consigna "¿Cuál es el mejor Plan de Alimentación para vivir con Diabetes?", el taller estará a cargo de la licenciada en Nutrición Flavia Buttazzi. Esta propuesta es organizada por la Unidad de Diabetes del centro asistencial, en Kilómetro 3.

Desde la institución de salud señalaron que la charla está orientada especialmente a personas que conviven con la enfermedad, así como también a sus familiares y cuidadores directos. El objetivo principal es educar sobre los hábitos nutricionales más adecuados para el tratamiento y el día a día.

Los interesados pueden asistir directamente al lugar en el horario pautado, ya que no se requiere ningún tipo de inscripción previa. Este encuentro forma parte de una agenda de actividades que la Unidad de Diabetes impulsará durante todo este año para informar y acompañar a la población local.