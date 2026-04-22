La disminución sostenida en las tasas de vacunación infantil en Argentina encendió una señal de alerta en la comunidad médica.

Advierten por la caída de la vacunación y el riesgo de reaparición de enfermedades

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió sobre el riesgo creciente de reaparición de enfermedades prevenibles, en un contexto donde los esquemas de inmunización muestran niveles incompletos en amplios sectores de la población.

El informe elaborado por los comités de Epidemiología e Infectología de la SAP señala que la caída en las coberturas compromete tanto la protección individual como la inmunidad colectiva, un factor clave para evitar brotes. Según datos oficiales, uno de cada tres niños no recibió el refuerzo de la vacuna quíntuple correspondiente a los 15 meses, y solo la mitad de los niños de 5 años contaba en 2024 con el esquema completo al momento de ingresar a la escuela.

Los especialistas recuerdan que la vacunación ha sido una de las herramientas más eficaces en la historia de la salud pública, con más de 150 millones de vidas salvadas en los últimos 50 años a nivel global. En Argentina, su impacto permitió reducir drásticamente la incidencia de enfermedades como la hepatitis A —con una caída superior al 90%— y eliminar patologías como la poliomielitis y la rubéola.

Sin embargo, la tendencia actual genera preocupación. Durante 2025 se registró el mayor número de casos de coqueluche desde 2019, con 11 fallecimientos pediátricos. Además, en las primeras semanas de 2026 se notificaron cuatro veces más casos de hepatitis A en comparación con años anteriores. En ambos casos, los especialistas vinculan el aumento con esquemas de vacunación incompletos.

El descenso en la cobertura también se observa en la vacunación durante el embarazo. En 2025, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) alcanzó una cobertura del 65%, mientras que la dTpa —clave para prevenir coqueluche en recién nacidos— llegó al 77%, cifras por debajo del 95% recomendado para garantizar la inmunidad comunitaria.

Entre los factores que explican esta situación, la SAP menciona dificultades de acceso al sistema de salud, desinformación, percepción errónea del riesgo y circulación de contenidos no basados en evidencia. Frente a este escenario, los especialistas remarcan la importancia de reforzar la comunicación sanitaria y promover el acceso a información confiable.

El llamado de la entidad es claro: revisar y completar los esquemas de vacunación en todas las etapas de la vida. La vacunación, sostienen, no solo protege a quien recibe la dosis, sino también a quienes no pueden vacunarse, como recién nacidos o personas inmunocomprometidas.