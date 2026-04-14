El Municipio acerca la vacunación a instituciones

Personal de Enfermería de la Secretaría de Salud facilitó este martes la colocación de 50 dosis antigripales a personas mayores del Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo.

La Secretaría de Salud continúa reforzando la presencia en distintos sectores de la ciudad a través del trabajo articulado con distintas instituciones y organizaciones. En esta oportunidad, se acompañó nuevamente al Centro de Jubilados de Petroleros con personal de la Dirección General de Enfermería para la colocación de vacunas antigripales.

La subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, expresó que “estas acciones forman parte de una política sanitaria que prioriza la prevención y el trabajo en territorio. Acercar nuestro recurso humano a las instituciones nos permite garantizar el acceso, en este caso, de la vacunación sobre todo en adultos mayores, que es una de las poblaciones prioritarias”.

Asimismo, la funcionaria dijo que “el trabajo conjunto es clave para ampliar la cobertura y llegar a más vecinos en distintos puntos de Comodoro”, al tiempo que detalló que “desde la Secretaría cerramos el mes de marzo con la aplicación de 1.480 dosis de vacuna Antigripal, lo que refleja un gran compromiso de nuestro equipo y la respuesta a la comunidad a estas estrategias de prevención”.

RESPALDO DEL MUNICIPIO

Por su parte, una de las referentes del Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado, Mabel Vera, resaltó la importancia de contar con el apoyo del Municipio para dar respuesta a los vecinos. “Tuvimos una gran convocatoria y una vez más queremos agradecer a la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Espíndola, porque siempre están cuando los necesitamos”, expresó.

“Trabajamos de manera coordinada y eso se nota en la respuesta a la comunidad. En salud nadie puede trabajar solo; la articulación con el Municipio es fundamental para poder atender las necesidades de la gente”, concluyó.

En esta primera etapa, la campaña, que comenzó a mediados de marzo, contempla a niños y niñas de 6 a 24 meses, personas gestantes (en cualquier trimestre), puérperas hasta 10 días después del parto, personas mayores de 65 años, personal de salud y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

La vacuna es gratuita y se aplica de manera progresiva, a medida que se encuentren disponibles en cada Centro de Salud y hospitales públicos. Por tal motivo, se recomienda consultar en el CAPS más cercano al domicilio.