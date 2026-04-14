Médicos de cabecera del PAMI inician paro de 72 horas contra los recortes salariales

La decisión surge tras los cambios implementados en el esquema de pagos y prestaciones, rechazados por profesionales de todo el país. Advertencias sobre la viabilidad económica del trabajo médico y posibles consecuencias legales por modificaciones contractuales.

Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro de 72 horas en todo el país tras la publicación de una resolución del organismo que modificó el esquema de prestaciones y remuneraciones, una medida que desató un fuerte conflicto con el sector profesional, que denuncia recortes de ingresos y advierte sobre el impacto en la atención de jubilados y pensionados.

La medida de fuerza se desarrolla desde este lunes y se extenderá hasta el miércoles inclusive, como respuesta a la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP, firmada el 9 de abril de 2026 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI).

La normativa introdujo modificaciones en el Nomenclador Común del Instituto y en el modelo prestacional de médicos y médicas de cabecera, generando una creciente preocupación entre profesionales de todo el país.

Según plantearon médicos al portal InfoGremiales, los cambios implican la eliminación de incentivos y prestaciones, lo que derivaría en una fuerte caída de ingresos. Estimaciones difundidas por delegados profesionales indican que remuneraciones que rondaban los $3.800.000 podrían reducirse a valores de entre $1.200.000 y $1.600.000, lo que representa una caída superior al 50%.

“Sin honorarios dignos no hay salud de calidad”, sostienen desde la Asociación de Profesionales Programa Atención Médica Integral Y Afines (APPAMIA) que impulsa la protesta, en reclamo de que se deje sin efecto la resolución.

Cambios en el modelo y reclamos del sector

La resolución establece la unificación y actualización del nomenclador prestacional, el incremento del valor de la cápita a partir de abril de 2026 y la eliminación del incentivo económico destinado a la formación de posgrado de los médicos de cabecera.

Según detalló InfoGremiales, el sistema vigente funcionaba bajo un esquema mixto que combinaba el pago por cápita y por prestaciones médicas realizadas. Sin embargo, los profesionales sostienen que la implementación del nuevo modelo elimina componentes variables esenciales del ingreso.

Además, los médicos continúan bajo modalidad contractual, sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujeta a auditorías, y asumiendo la totalidad de los costos de funcionamiento de sus consultorios.

También advierten que las condiciones económicas fueron modificadas sin una renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales.

Representantes de APPAMIA alertaron, según InfoGremiales, que este escenario podría derivar en una salida significativa de médicos del sistema, afectando el funcionamiento del primer nivel de atención del PAMI.

La respuesta del PAMI y el impacto en el sistema

Desde el organismo estatal, en tanto, defendieron la medida y aseguraron que el cambio apunta a ordenar el sistema prestacional. “No se le está achicando el ingreso sino unificando el nomenclador”, indicaron ante la consulta realizada por Perfil.

En esa línea, explicaron que el valor de la cápita se incrementó de $946 a $2100, lo que implica una mejora en el ingreso fijo. Como ejemplo, señalaron que un médico con 800 cápitas pasó de percibir $756.800 a $1.680.000, lo que representa un aumento del 121%.

“El aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera es una medida que busca ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia”, agregaron desde PAMI, y señalaron que la iniciativa también responde a la necesidad de simplificar procesos administrativos.

Asimismo, el organismo indicó que se están endureciendo los controles sobre la transmisión de órdenes médicas para garantizar la correcta prestación del servicio.

Mientras tanto, el conflicto suma tensión en el sistema de salud, ya que una eventual reducción del plantel médico podría trasladar la demanda hacia clínicas privadas y hospitales públicos, incrementando la presión sobre la atención de jubilados y pensionados.

Acusan a Javier Milei y Luis Caputo de provocar un colapso sanitario por sostener el ajuste

“De las cien camas que se dispusieron durante la pandemia y que desde ese entonces el PAMI utiliza el 75% de manera habitual, en los últimos días no hay ninguna nueva ocupada”, sentenció el dueño de una clínica privada que brinda atención a los afiliados de la obra social de los jubilados.

No es que haya caído la demanda, sino que el PAMI dejó de pagar el total de las atenciones durante marzo. Otro dato que grafica la grave situación real: hasta fin de mes no habrá más provisión de prótesis de caderas, una de las afecciones más recurrentes de los integrantes de la tercera edad, también por falta de pago, según anunció el principal proveedor.

El plan de superávit fiscal para forzar la estabilidad macroeconómica diseñado por el ministro Luis Caputo y reclamado por el presidente Javier Milei para achicar el Estado dejó de ser un eslogan positivo y se convirtió en un búmeran que puede profundizar más aún la imagen negativa del Gobierno.

Sucede que la crisis sanitaria que se activó en el país por la reducción de asistencia a áreas sensibles, como Salud, está en ebullición. Ausencia de vacunas, limitación de atención médica, faltantes de medicamentos y hasta cierre de unidades de asistencia para jubilados son una amenaza que dejó de ser latente y empezó a ser realidad.

Fuentes del sector privado de la salud aseguraron que la situación es “terminal”. “Los viejos se van a morir en los hospitales sin ningún tipo de dignidad. Esto va a ser peor que la pandemia cuando llegue el invierno”, se alarmó el secretario de Salud de un municipio del norte del Conurbano bonaerense, en diálogo con PERFIL.

Los intendentes vieron crecer de manera significativa la atención en los centros primarios de salud que dependen de ellos. Algunos por atención médica, pero también por vacunas y medicamentos, según el relevamiento que realizó este medio en una docena de comunas y provincias de distintos puntos del país.