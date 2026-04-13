Jornada Integral en el CAPS Presidente Ortiz de Km 5

Los turnos para las especialidades se otorgan el mismo día de la jornada, que será el sábado 18 a partir de las 12 horas, extendiéndose hasta las 17 horas.

El próximo sábado 18 de abril, a partir de las 12 horas, la Municipalidad -a través de la Secretaría de Salud- realizará una Jornada Integral en el Centro de Salud Presidente Ortiz para fortalecer el acceso a la atención primaria de los vecinos.

Durante la jornada se ofrecerán controles en clínica médica, enfermería, vacunación del Calendario Nacional, odontología con entrega de certificados bucodentales, obstetricia para la realización de PAP y fonoaudiología para certificados de ingreso escolar.

En esta oportunidad, y en conmemoración al Día de la Salud, se desarrollará un circuito de atención que contempla clínica médica, odontología con un cupo de 30 turnos y emisión de certificados bucodentales; fonoaudiología para certificados de ingreso escolar, obstetricia para la realización de Papanicolau (PAP) con 15 turnos, enfermería y vacunación para completar el Calendario Nacional.

Asimismo, como es habitual, se brindarán charlas informativas en el marco de las acciones de promoción y prevención de la salud que lleva adelante la Secretaría; enfocadas en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Seguridad Alimentaria y Salud Bucal, Cuidado de prótesis y cepillado dental, y una actividad de pausa activa para los vecinos que se acerquen al CAPS de zona norte.

DISPOSITIVO DE PREVENCION COMBINADA

En simultáneo, continúa funcionando el servicio de Prevención Combinada de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), todos los sábados en la sede central de Sarmiento Nº 680, de 13 a 17 horas.

El espacio es gratuito, confidencial y sin necesidad de turno. Allí se brinda testeo rápido, asesoramiento y acceso a herramientas de prevención para personas mayores de 13 años, en el marco de una política pública que fortalece el derecho a la salud sexual integral.