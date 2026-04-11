Jornadas de salud en el Stella Maris y la Fracción XIV

La propuesta desarrollada por el municipio incluyó la Jornada de Salud Integral “Mujeres activas, mujeres saludables”, en el marco del Día Mundial de la Actividad Física, y una nueva edición de Medicamentos Solidarios; ambas actividades con atención clínica, obstetricia, odontología, laboratorio, electrocardiogramas, vacunación, controles nutricionales, testeos y prácticas de enfermería.

En el marco de las políticas públicas de promoción y prevención impulsadas por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud, se llevaron adelante dos propuestas integrales en territorio, con el objetivo de acercar servicios esenciales y fomentar hábitos saludables en la comunidad.

En ese contexto, se desarrolló la jornada de salud integral “Mujeres activas, mujeres saludables” en el CAPS Stella Maris, en conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física. La propuesta incluyó atención clínica, obstetricia, odontología, laboratorio, electrocardiogramas, vacunación, prácticas de enfermería y charlas informativas, bajo una modalidad de circuito de salud. En tanto, un total de 45 mujeres se realizaron las atenciones mencionadas.

Al respecto, la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, destacó: “se trató de una actividad pensada especialmente para las mujeres, en un sector donde es clave acercar este tipo de propuestas. Contamos con una convocatoria de 45 mujeres, principalmente de la zona aunque también participaron vecinas de otros barrios, lo que demuestra la respuesta de la comunidad a estas iniciativas”.

Asimismo, explicó: “la jornada incluyó instancias de concientización sobre la importancia de la actividad física y la nutrición, acompañadas por una pausa activa y distintas especialidades que funcionaron de manera articulada. Se brindaron charlas odontológicas sobre prótesis dentales, atención clínica, realización de PAP, testeos y espacios de consejería, entre otras, conformando un circuito de atención integral muy completo”.

MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS

En paralelo, se llevó adelante una nueva jornada del programa Medicamentos Solidarios en el CAPS de Fracción XIV, con la entrega de 81 tratamientos, complementada con atención en clínica médica (16 atenciones), controles nutricionales (3 atenciones), ginecología (5 atenciones), electrocardiogramas (14 atenciones), vacunación (9 atenciones) y prácticas de enfermería (27 atenciones).

Sobre ello, Moreno indicó: “estas jornadas se realizan de manera periódica en zona norte y zona sur, con el objetivo de garantizar el acceso a la medicación, especialmente para personas con tratamientos crónicos. Los vecinos pueden retirar sus medicamentos con receta médica actualizada, y en caso de no contar con la misma, se dispone de atención clínica para su evaluación”.

Asimismo, subrayó: “este programa representa un alivio importante para muchas familias, ya que permite sostener tratamientos en un contexto económico complejo. Incluso para quienes cuentan con cobertura, los costos asociados muchas veces dificultan el acceso, por lo que estas acciones buscan garantizar la continuidad de los cuidados y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Desde la Secretaría de Salud se informó que la próxima jornada del programa Medicamentos Solidarios se realizará el 25 de abril en el CAPS Marcelino Reyes, ubicado en Km 3, donde se continuará garantizando el acceso a tratamientos y controles para la comunidad.