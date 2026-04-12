Colegio de Psicólogos repudia mensajes de odio contra una asociada

La entidad expresó su pesar por la muerte de Ángel López, pidió una investigación rápida y cuestionó la difusión de mensajes de odio contra una profesional involucrada.

El Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de Chubut (ColPsiCH) emitió un comunicado tras los hechos de público conocimiento. Desde la institución manifestaron su “profundo pesar” y acompañaron a los familiares de Ángel López en “este momento de dolor irreparable”.

En el mismo documento, el organismo exigió a las autoridades una investigación “efectiva” y celeridad en el proceso judicial, con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

A su vez, el Colegio repudió “enérgicamente” los discursos de odio y los mensajes violentos que circularon en redes sociales contra la psicóloga matriculada Jennifer Leiva. Denunciaron la difusión de su imagen, datos personales, así como injurias y calumnias dirigidas a la profesional.

En esa línea, advirtieron que la circulación de conjeturas sin el debido conocimiento del caso puede entorpecer el proceso judicial y poner en riesgo la integridad de quienes intervienen en el mismo. También remarcaron que centrar las acusaciones en una sola persona, dentro de un proceso que involucra a múltiples actores, resulta “discriminatorio” y “altamente peligroso”.

Finalmente, el Colegio llamó a la comunidad y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad y prudencia, instando a respetar el principio de inocencia y el derecho de defensa. “El odio no construye justicia”, concluye el comunicado.