"Hubo entre 12 y 15 golpes en la cabeza", afirmó el Procurador

Miquelarena también dijo que podría que no eran visibles desde el exterior y que la agresión ocurrió en las 24 horas previas.

La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia 48 horas después de ser internado en el Hospital Regional el domingo 5 de abril, registró un avance clave durante las últimas horas, cuando la Fiscalía confirmó la detención de su madre y de su padrastro. La causa fue reencuadrada y ahora se orienta hacia un “homicidio agravado”.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió al caso este lunes en diálogo con FM Del Viento y lo calificó como “tristísimo; un hecho lamentable que conmocionó y con toda la razón del mundo a todos”. Además, explicó que el progreso de la investigación se sustentó en el preinforme de la autopsia, junto con testimonios e inspecciones realizadas en los últimos días.

“El día de ayer, recibimos el preinforme de la autopsia, o sea, el informe preliminar y luego de analizarlo, se llegó a la conclusión que había elementos suficientes como para solicitar al juez de garantías un pedido de detención inmediata de estas dos personas”, detalló en referencia a Mariela Altamirano y Maicol González.

Según indicó el funcionario judicial, la causa del fallecimiento fue un cuadro neurológico que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, el dato central surge del análisis forense: “La causa más probable de haber generado este problema neurológico tiene que ver con una cantidad importante de golpes en la zona de la cabeza”.

En ese sentido, Miquelarena precisó que se trataría de “más de 12, 15 golpes”, los cuales no eran visibles externamente pero sí provocaron graves lesiones internas. “No era un único golpe, había varios pequeños golpes que generaron ese traslado de energía que le provocó el problema cerebral a la criatura”, afirmó.

Asimismo, aclaró que no se detectaron lesiones relevantes en otras partes del cuerpo: “No hay lesiones, sí marca algunas escoriaciones, pero son todas compatibles con el tremendo esfuerzo que hicieron los médicos para tratar de reanimarlo”.

El Procurador sostuvo además que la principal hipótesis se ve reforzada por testimonios reunidos durante la investigación. “Estas son testimoniales que dan cuenta de una muy conflictiva relación y dan cuenta de que existían agresiones de parte de la pareja de la madre, no solamente hacia ella, sino también hacia la criatura”, indicó.

Con estos elementos, la Fiscalía avanzó en la calificación legal del hecho. “En principio estamos hablando de un homicidio agravado y eventualmente por parte de la madre algún caso de abandono de persona, seguido de muerte”, señaló Miquelarena.

En paralelo, se llevaron adelante diversas medidas, como allanamientos, secuestro de teléfonos celulares y múltiples declaraciones testimoniales. “Se ha venido trabajando arduamente desde el primer momento”, aseguró.

Respecto de cómo se habrían producido las lesiones, el funcionario explicó que aún restan estudios complementarios, aunque adelantó que “se podría presumir que pudieron haber sido provocados por un golpe de mano, no de un objeto”.

También estimó que la agresión que derivó en la muerte habría ocurrido varias horas antes del deceso: “Creo yo no menos de 24 horas”.