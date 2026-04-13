Se avanza con capacitaciones sobre RCP y Primeros Auxilios

Son acciones que se llevan adelante tanto de forma interna como con distintas instituciones para que haya una comunidad más preparada para actuar ante una emergencia.

Desde la Secretaría de Salud municipal se está trabajando en un programa de capacitaciones que incluye charlas sobre Primeros Auxilios, Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA), destinadas tanto a personal municipal como a establecimientos educativos y diferentes entidades de nuestra ciudad.

En ese marco, este lunes, en la Escuela Ceferino Namuncurá se brindó una charla sobre Primeros Auxilios para alumnos de 1° a 3° grado, que se complementó con información de vacunación; mientras que el pasado viernes se concretó una capacitación sobre uso del DEA con el personal del área de Rentas. Al respecto, la subsecretaria Gabriela Moreno, puso en valor el trabajo sostenido que se viene efectuando a través de este programa y destacó la importancia de que cada vez más instituciones se sumen.

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“Es fundamental que espacios, tanto municipales como educativos, deportivos y sociales, accedan a estas capacitaciones porque nos permiten construir una comunidad más preparada y segura a la hora de una emergencia”, afirmó y dijo que “en el caso de nuestros equipos es fundamental por su rol cotidiano, ya que cada minuto es vital, y contar con personas formadas permite actuar en esos primeros momentos críticos”.

Asimismo, se refirió a las charlas informativas que se dan en las instituciones educativas. “Hoy –lunes-, estuvimos acompañando a los chicos de 1°, 2° y 3° año de primaria del Colegio Ceferino Namuncurá abordando temas como la importancia de las vacunas, primeros auxilios, lavado de manos, entre otras consultas que van surgiendo de los propios alumnos”.

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Finalmente, Moreno indicó que “llegar a los más chicos es de suma importancia. A través de charlas adaptadas, no solo acercamos conceptos, sino también hábitos de prevención. Son conocimientos que incorporan de forma habitual y que pueden marcar la diferencia en su vida diaria”.

Por su parte, la vicedirectora de la Escuela Ceferino Namuncurá, Mónica Coronel, señaló que “estamos trabajando en un proyecto institucional desde el año pasado y ya convocamos a profesionales de la salud para que brinden charlas, como en este caso, sobre Primeros Auxilios”.

En ese sentido, explicó que de la actividad “participaron alumnos de 1° a 3° grado, quienes aprendieron acerca de la importancia de ir al médico, de las vacunas, el uso del botiquín, lo fundamental que es el autocuidado y otras cuestiones que los chicos fueron preguntando a los profesionales”.

COMO ACCEDER AL PROGRAMA

Las instituciones interesadas deben realizar una solicitud escrita dirigida a la Secretaría de Salud municipal, indicando los datos de contacto y el tipo de capacitación requerida. La propuesta ofrece talleres teórico-prácticos gratuitos orientados tanto a la población en general como al personal de salud y agentes municipales.